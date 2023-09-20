Государственное страхование добровольцев: осенние инициативы ЕР в Госдуме

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В осеннюю сессию партия «Единая Россия» в Госдуме продолжит заниматься вопросами поддержки участников СВО и членов их семей. Предполагается рассмотрение законопроекта о механизме государственного страхования для добровольцев, заключивших контракты с Вооружёнными силами РФ.

В настоящее время добровольцы обязательно страхуются за счет федерального бюджета, но пока ещё не существует механизма реализации данной нормы. Проект, предложенный рабочей группой по СВО под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака, устранит эту проблему.

В планах также обсудить законопроект о присвоении статуса социальных предпринимателей тем работодателям, которые предоставляют работу участникам спецоперации. Такие компании будут иметь право на ряд льгот, передает rostovgazeta.ru.

Одним из приоритетных для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей героев России и СССР, а также полных кавалеров ордена Славы. Сейчас только сам герой имеет право на эту льготу. Изменение данной нормы поддержало правительство.

Дума планирует рассмотреть ещё один законопроект от партии, направленный на поддержку и расширение волонтёрской деятельности.

До 1 октября правительство представит в Госдуму проект федерального бюджета на следующий трехлетний период. Партия «Единая Россия» активно сотрудничает с кабмином по этому вопросу - в документ заложены все социальные пункты народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024 - 2026 годов возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — подчеркнул заместитель руководителя фракции партии в Думе Андрей Исаев.

Он также напомнил о планах со следующего года ежегодно индексировать пособие по безработице, что предусмотрено законопроектом «Единой России» по занятости, который рассмотрят в октябре.

Кроме того, в рамках осенней сессии планируется рассмотреть предложение рабочей группы по СВО об установлении ответственности военных представителей госзаказчика за нарушения в рамках исполнения госконтракта наравне с другими исполнителями гособоронзаказа, сообщается на сайте партии ER.RU.