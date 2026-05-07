Карелин в гостях, 1200 участников и суперприз – автомобиль: как в Калининграде проходит фестиваль единоборств «Кубок Балтики – 2026» на призы АВТОТОР

В этом году Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» (0+) посвящен сразу двум датам - 80-летию Калининградской области и 81-й годовщине Великой Победы. Турнир, который проходит под сводами Дворца спорта «АВТОТОР-Арена», объединил сразу 12 видов единоборств. На кону внушительный призовой фонд от компании АВТОТОР - 6 500 000 рублей и электромобиль АМБЕРАВТО A5, который ждет абсолютного чемпиона.

- Радует, что фестиваль с каждым голом становится все масштабнее, - отметил во время церемонии открытия губернатор Алексей Беспрозванных. - Сегодня здесь собрались представители 33 регионов нашей страны и Республики Беларусь, всего около 1200 участников. Особенно приятно, что такое событие проходит в год, когда мы празднуем 80-летие нашей области. Рад, что у спортсменов и гостей появится возможность познакомиться с регионом. Выражаю благодарность компании АВТОТОР за организацию и поддержку этого фестиваля. Борцовские единоборства – одно из самых популярных спортивных направлений в нашей области. Желаю всем успехов, пусть победит сильнейший!

Мировой уровень

Несмотря на солидный призовой фонд, уже в первый день фестиваля АВТОТОР сделал всем спортсменам и зрителям не менее щедрый подарок. 6 мая специально на открытие «Кубка Балтики» в Калининград прилетели легенды отечественного и мирового спорта. Почетными гостями фестиваля стали трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР Александр Карелин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы и мира, шестикратный чемпион России Вартарес Самургашев, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, чемпион СССР и Европы Исраил Арсамаков, олимпийский чемпион по вольной борьбе, чемпион Европы и мира Хаджимурад Магомедов, трехкратный победитель чемпионатов мира из Беларуси Владимир Япринцев и наш земляк, двукратный победитель летних Олимпийских игр по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Вместе с ними турнир посетил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Визиты звезд такой величины на турниры АВТОТОР – это всегда не просто часть официальной программы. Легенды спорта традиционно устраивают автограф- и фотосессии, и нынешний фестиваль не стал исключением. Юные спортсмены, их родители и тренеры получили уникальную возможность оказаться рядом с мировыми знаменитостями, пожать им руку, сделать снимок на память – и, конечно, запомнить эти моменты на всю жизнь.

Прославленные спортсмены тоже оказались под приятным впечатлением.

- С большим удовольствием присутствую сегодня здесь, - сказал Серей Белоглазов. - В это сложное время мы должны проводить такие турниры, встречаться, соревноваться. Вперед, Россия!

Владимир Япринцев признался, что и сам счастлив оказаться в компании таких именитых спортсменов:

- Я помню, как был совсем пацаненком и смотрел борьбу братьев Белоглазовых, поражался их технике. Здесь, в этом Дворце спорта, меня больше впечатлило то, что арена является домом дружбы. Мы, белорусы, всегда будем с вами как самые добрые друзья.

- Калининград для нас - особый город, где любят спорт, любят единоборства, - добавил Хаджимурад Магомедов. - Эта радость и медали, которые завоевывают мальчишки и девчонки, очень дорогого стоят.

Для Александра Карелина каждый приезд на «АВТОТОР-Арену» особенный. В 2014 году чемпион лично участвовал в церемонии закладки первого камня Дворца спорта.

- Я предполагал, что будет хорошо, но не предполагал, что настолько, - восхитился ареной Александр Александрович. – Сегодня это вместилище возможностей для нашего подрастающего поколения. Я слышу от спортсменов только комплиментарные оценки. Таких спортивных событий, как «Кубок Балтики», который полностью организован и проводится силами частной компании, в нашей стране немного. Надеюсь, что фестиваль и дальше будет давать нам поводы радоваться и гордиться нашими сильными и смелыми молодыми людьми, а также продолжит демонстрировать всю красоту и разноликость видов борьбы.

Яркое зрелище

В первый день фестиваля прошли поединки в борцовских дисциплинах (вольная и греко-римская борьба, самбо, дзюдо, грэпплинг). 7 мая настанет черед спортсменов, представляющих ударные виды (армейский рукопашный бой, карате, ММА, панкратион, рукопашный бой, тхэквондо), выйти на ковер. В пятницу, 8 мая, зрителей ждет кульминация турнира - соревнования по панкратиону и битва в абсолютной весовой категории за главный приз.

Как оказалось, идею необычного формата «Кубка Балтики» тоже невольно подсказал Александр Карелин! В 1999 году наш чемпион-борец провел бой против японского каратиста и рестлера Акиры Маеды по правилам MMA и одержал сенсационную победу. По словам основателя АВТОТОР Владимира Щербакова, тот поединок вдохновил его на создание турнира, в котором тоже могли бы помериться силами представители разных дисциплин. В суперфинале «Кубка Балтики» друг против друга могут выйти самбист и каратист или, например, борец греко-римского стиля и представитель панкратиона – в зависимости от того, как сложится их путь в своих категориях.

- Мы всем даем право и возможность не где-то на улице, а здесь, на фестивале, «выяснить отношения», выяснить, какой вид спорта сильнее, - объяснил Владимир Щербаков. – Хочу сказать большое спасибо всем участникам за то, что приняли правила игры, и за то, что у каждого есть внутренняя сила и желание показать и проверить себя. Я не раз говорил и вновь напомню: открывая наш Дворец спорта, мы не ставили целью формировать здесь базу для выращивания чемпионов мира, хотя, конечно, будем счастливы, если кто-то добьется таких успехов. Но в первую очередь мы хотим дать возможность детям наших рабочих и инженеров, детям микрорайона Александра Космодемьянского и всего города Калининграда проявить себя в спорте. И для того чтобы еще больше пацанов узнало об этом, мы и решили сделать главным призом фестиваля автомобиль, на котором крупными буквами написано «Абсолютный чемпион». Где бы ты на нем ни ездил - ты будешь примером для всех. На этой арене никто не проиграет, потому что сюда пришли люди, чтобы прежде всего выяснить всё про себя. Ковер свою цену скажет. Мы хотим, чтобы выросло поколение патриотов, которые готовы бороться за себя и свою страну.

Вход на все соревнования «Кубка Балтики» по-прежнему свободный, так что не пропустите незабываемое спортивное зрелище!

