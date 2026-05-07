Как не потерять бдительность и обезопасить себя от мошенников этой весной

Чтобы насладиться выходными, важно заранее подготовиться и обезопасить себя и свою семью от возможных злоумышленников. По данным экосистемы МТС, чаще всего спам-звонки поступают в дневное время и особенно часто – пенсионерам и детям.

Подготовили несколько советов, как не стать жертвой мошенников и сохранить спокойствие во время отдыха.

Не принимайте подарки от незнакомцев и посылки от курьерских служб

Мошенники оказывают эмоциональное влияние на людей через «подарки от неизвестного отправителя». Человеку звонят якобы из курьерской службы и сообщают о приятном сюрпризе от анонима. Чтобы получить посылку, нужно назвать код из СМС. На самом деле этот код предоставляет недоброжелателям доступ к вашим сервисам – банкам, «Госуслугам» и др.

В подобных случаях следует не поддаваться радости, а трезво оценить ситуацию и сразу закончить разговор.

Не сообщайте никому личные данные и коды из СМС

Зачастую недоброжелатели от лица разных организаций сообщают о неизвестных денежных переводах, сложностях со счетами или о выгодных предложениях. Ни в коем случае не сообщайте свои данные, коды из СМС или номера банковских карт.

Если вам поступил звонок, который вызывает подозрения, то лучше незамедлительно положить трубку и заблокировать абонента. Для собственного спокойствия лучше позвонить в банк и уточнить, нет ли попыток вывести деньги с вашего счета или других проблем.

Не становитесь «героями сериала»

Одна из любимых схем мошенников – играть со страхами людей через сложные схемы. Обманщики выстраивают цепочки звонков из разных служб. Например, человеку сначала сообщают из налоговой о необходимости записаться на прием и разных задолженностях. Для записи просят личные и паспортные данные. После поступает звонок из правоохранительных органов, которые указывают на последующие правонарушения из-за возникших долгов. Жертва из-за испуга интуитивно связывает последовательность звонков между собой и передает свои данные мошенникам.

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Калининградской области с начала 2026 года. В регионе доля использования многоступенчатых схем для обмана абонентов выросла до 14% в первом квартале.

Стоит помнить, что сотрудники финансовых организаций никогда не просят ваши личные данные по телефону. Сохраняйте трезвость мышления и самостоятельно позвоните в официальные инстанции, если звонок заставил вас волноваться.

Установите двухфакторную аутентификацию

Сейчас при входе или регистрации многие приложения и сайты предлагают установить двухфакторную аутентификацию – добавить к основному паролю код из СМС, электронной почты или с другого личного устройства.

Это позволит повысить вашу безопасность и помешать мошенникам получить доступ к вашим аккаунтам.

Оставайтесь бдительными даже в беззаботные майские дни, ведь для мошенников праздники – лишний повод нажиться на жертвах. Заранее позаботьтесь о себе и своих близких – например, установите антиспам-сервис, который остановит мошенников и не даст испортить вам праздники