Беспрозванных – об отеле на Куршской косе: Пока я здесь работаю, в таком формате ничего строиться не будет

Тему строительства высотной гостиницы на Куршской косе подняли в понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в региональном правительстве. Эксперты, напомним, опасаются за экосистему и жизнь миллионов птиц, но представитель застройщика пытается настаивать на своем. Теперь, похоже, появилась надежда, что потенциально опасного для национального парка строительства не будет.

- Мы встречались с жителями по поводу рекреационного центра. Я что-то не очень понимаю, у нас что-то поменялось? – удивленно спросил во время совещания Алексей Беспрозванных. - Я вроде решений своих никаких не менял, а сейчас жители опять обращаются, что опять поднимается тема строительства какой-то там высотной гостиницы. Слушайте, хватит с этим баловаться, кто это пытается делать! Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было после общения с жителями, с учеными, с которыми мы встречались.

Глава региона напомнил, что Куршская коса – территория особая и она защищена.

- Проект, который я видел, это не просто какое-то строительство. Там хотят весь ландшафт самого поселка [нарушить]. Слушайте, прекращайте это, - повторил губернатор, обращаясь к представителю нацпарка, который как раз зачитывал доклад о развитии Куршской косы.

Тут же Алексей Беспрозванных попросил поддержки главы Заксобрания Андрея Кропоткина:

- Вы ко мне обращались тоже от партии, что кто-то что-то пытается там… Но я же уже решение принял, надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме заработать, какие-то баллы политические и так далее. Решение принято! Там ничего не будет строиться в таком формате, пока я здесь работаю – точно.

Андрей Кропоткин возражать не стал и тоже выразил удивление.

- Два года назад вы четкую точку поставили в этом проекте и вообще. Куршская коса – наша жемчужина и вообще-то надо беречь, а не делать так, чтобы люди были недовольны, - сказал глава Закособрания и призвал «вместе охранять» парк.

Накануне «Комсомолка» писала о том, что специалисты-орнитологи категорически против строительства отеля на косе. Эксперты говорят, что из-за возведения гостиницы на особо охраняемой территории будут погибать 3,5 млн птиц ежегодно, а это настоящая катастрофа.