Злой гений и команда на ободах: «Балтика» уступила «Рубину» перед решающими матчами сезона

Теперь прыгать выше головы нужно в каждом матче. Фото: Роман БОЛЬШАКОВ.

Балтийцы потерпели второе поражение подряд, причем с одинаковым счетом. На этот раз сильнее оказался «Рубин», забивший за всю игру один-единственный гол.

Эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров обсудили ход встречи перспективы нашей команды в решающих матчах сезона в программе «Вперед, балтийцы!» в калининградском эфире Business FM.

Антон Хоменко: «Рубин» — это такой злой гений для «Балтики», потому что уже третий матч подряд в Калининграде, который наши ребята казанцам проигрывают 0:1. Вдвойне обидно, что «Балтика» и начала эту встречу, да и в принципе по ходу матча лучше смотрелась, но опять же, есть проблема с реализацией. Бьем больше, но вот, к сожалению, никак не можем огорчить соперника.

Виталий Макаров. Все-таки короткая скамейка и невозможность полноценной ротации состава сыграли с нами злую шутку, потому что должной замены выбывшим не нашлось. Я перед матчем перекинулся парой слов с генеральным директором нашей команды Равилем Измайловым, он мне сказал, что команда на ободах. Вот есть понятие «выжатый лимон». Наверное, такое состояние сейчас у нашего замечательного клуба.

А. Х.: Это невооруженным глазом видно. Совершенно логично, что играть в таком темпе в течение всего сезона физически невозможно. Особенно, когда у тебя много игроков недоступны из-за травм. Причем, ключевые игроки. Среди них и Макс Бориско, и Брайан Хиль.

В. М.: Понятно, что чисто теоретически мы еще можем побороться за бронзу, но я думаю, что, к сожалению, поражением от «Рубина» мы себя отрезали от этой истории. Конечно, вот следующий матч с «Локомотивом» приобретает особое значение. Хочется не то, чтобы хлопнуть дверью, но всем сказать — ребят, а не спешите нас хоронить, есть у нас еще дома дела. Поэтому я очень надеюсь, что взыграет самолюбие. Тут главное, чтобы силенок хватило.

А. Х.: В борьбе за бронзу не все зависит от нас. Нужно, во-первых, и «Локомотив» обыгрывать, чтобы он терял очки в очной встрече с «Балтикой», и надеяться, что «Спартак» тоже параллельно будет терять очки. Ну, и ЦСКА там идет чуть позади. У «Локомотива», кстати, после нас потом еще игра с армейцами, там кто-то один, как минимум, очков точно не доберет. «Спартак» на финишном отрезке на бумаге выглядит фаворитом, но его соперники «Рубин» и тем более «Динамо-Махачкала», которая борется за выживание, - не подарок.

«Локомотив» тоже слабо играет в последних матчах, есть проблемы с набором очков у железнодорожников, здесь нужно цепляться за свой шанс. Да, матч на выезде, конечно, будет тяжело, но никто и не обещал, что будет легко. Ну, а с динамовцами последний матч сезона 17 мая. Я надеюсь, что будет хорошая погода, соберем полный стадион и «Балтика» лучший результат в своей истории покажет.

В. М.: Ты только что сказал самую главную мысль. В любом случае, это будет финальный матч сезона, в котором «Балтика» показывает лучший результат своей истории. Поэтому, как бы ни закончилась игра с «Локомотивом», я уверен, что 17 мая настоящие болельщики однозначно придут и поддержат команду. И я думаю, что это будет хороший футбол.