«Катюша» и Т-34: в Калининграде прошел парад Победы

Оба танка участвовали в штурме Кёнигсберга. Фото: правительство Калининградской области.

Утром 9 мая на площади Победы в Калининграде состоялся праздничный парад. Участников, жителей и гостей нашей области поздравили губернатор Алексей Беспрозванных и командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.

- Каждая семья в нашей стране познала горечь утрат, тяготы и лишения военного времени. Взрослые, старики и дети – каждый как мог приближал Победу на фронте и в тылу. За каждым из них – история подвига, - отметил глава региона. - В открытом бою и в подполье, на заводах и в полях. И сегодня наши семьи бережно хранят память о своих героях. Низкий поклон всем, кто ковал Победу и подарил нам возможность жить, любить, воспитывать детей! Вечная память погибшим! Наш священный долг – сберечь память о той цене, которой нам досталась Победа, передать ее нашим детям и не позволить врагам исказить правду о Великой Отечественной войне.

Алексей Беспрозванных напомним, что крепость Кёнигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной армией всего за четыре дня.

- Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину, - сказал губернатор. - Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена Победой. Сложно осознать, с какими трудностями столкнулись участники становления Калининградской области – фронтовики и первые переселенцы, которые прибыли сюда из разных уголков нашей страны. Именно их сплочённость и железная воля стали основой Калининградской области. И именно благодаря им в этом году частичка России на Балтике отмечает своё 80-летие.

Во время парада по площади Победы прошли войска Калининградского гарнизона. Как сообщает пресс-служба правительства области, всего - около тысячи человек.

Следом зрители смогли увидеть технику времен Великой Отечественной войны, включая танки Т-34, которые участвовали в штурме Кёнигсберга и легендарную «Катюшу».

Торжества, посвященные 81-й годовщине Великой Победы, будут продолжаться весь день и завершатся праздничным салютом в 22.00.