Чемпион уехал на АМБЕРАВТО: чем завершился «Кубок Балтики – 2026» на призы АВТОТОР

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики – 2026» завершился накануне Дня Победы тремя грандиозными суперфиналами. Из более чем 1200 участников турнира, выступавших в 12 дисциплинах, в этот раунд вышли самые сильные борцы, чтобы побороться за главный приз – электромобиль АМБЕРАВТО A5 от компании АВТОТОР.

Секретные приемы

Одним из ярчайших событий «Кубка Балтики» стал приезд звезд мирового спорта – многократных чемпионов мира и победителей Олимпийских игр, включая легендарного Александра Карелина. Кумиры раздали участникам фестиваля десятки автографов и сделали несчетное количество совместных фотографий, но и это было еще не все.

В день проведения суперфинальных поединков на ковер АВТОТОР-Арены вышел наш прославленный земляк, двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Собрав вокруг себя юных калининградских борцов, Сергей Алексеевич провел для них мастер-класс – а точнее, настоящую интенсивную тренировку. Чемпион поделился некоторыми секретами и фирменными приемами, которые продемонстрировал лично.

- Для меня важно помочь ребятам, а не просто приехать и эффектно побросать их на ковер во время спарринга, - объяснил Сергей Белоглазов. - Считаю, это очень здорово, что они получают такой импульс. Турнир очень хороший. Владимир Иванович Щербаков – человек с большим сердцем. Редко люди в нашей стране дарят столько своего времени и душевных сил детям. Я знаю, что многие спортсмены хотят принять участие в фестивале АВТОТОР. Надеюсь, «Кубок Балтики» будет расти и дальше.

Победа с первой попытки

После мастер-класса настал черед суперфиналистов фестиваля продемонстрировать свои навыки. Первый титул разыгрывался по правилам пляжной борьбы. Вполне ожидаемо, что из всех претендентов в решающую стадию вышли два представителя нашего «пляжного» региона - мастер спорта по вольной борьбе, студент училища олимпийского резерва Вахтанг Акаба и борец греко-римского стиля Абдул-Малик Белхороев.

Победу в упорном противостоянии одержал Вахтанг, отдавший должное своему сопернику.

- Это мой первый «Кубок Балтики». В прошлом году я не прошел по возрасту, потому сейчас, когда планку подняли выше, и я с удовольствием принял участие. Уровень турнира высокий, плотное расписание, я отдал все силы и счастлив, что победил! – искренне порадовался успеху триумфатор.

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Второй суперфинал тоже свел на ковре калининградцев. Георгий Яцына и Илья Поташев сразились друг с другом по правилам армейского рукопашного боя, который представляет собой сочетание ударной и борцовской техники. Дисциплина довольно жесткая, поэтому среди экипировки спортсменов обязательным элементом является шлем с решеткой.

До бросков (они разрешены правилами) дело в этом поединке не дошло, но хлесткими ударами соперники обменивались от души. Решением судий лучшим в схватке признали Георгия Яцыну. Как и Вахтанг Акаба, за свою победу он получил не только медаль, но и денежный приз в размере 250 000 рублей.

– Рад, что наш вид спорта развивается и у обычных парней есть возможность выиграть в том числе крупную сумму призовых, но, если честно, во время поединка я об этом не думал, - признался Георгий. - Для меня, как и для любого спортсмена, главное – прежде всего победить. Когда я дерусь, у меня нет мыслей о деньгах. Я дерусь, потому что мне нравится, но, конечно, вознаграждение – это тоже очень приятно. Арена прекрасная. Мне кажется, хорошо, что такие компании, как АВТОТОР, пытаются охватить поддержкой сразу несколько видов спорта. Мы движемся в правильном направлении.

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

За рулем – к мечте!

Заключительный суперфинал, в котором разыгрывался электромобиль, прошел по правилам панкратиона. Напомним, это возрожденное античное единоборство, правила которого позволяют наносить удары руками и ногами, а также применять приемы борьбы в стойке и партере.

Пожалуй, именно в панкратионе состав участников «Кубка Балтики» получился самым представительным. Что ни соперник – то непременно чемпион страны и планеты! Суперфинал, конечно же, не стал исключением. На ковре встретились трехкратный чемпион России, двукратный чемпион мира по панкратиону Курбан Чокуев из Санкт-Петербурга и четырехкратный чемпион России, двукратный призер чемпионатов мира Зограб Оганян из Севастополя. На двоих – больше десятка чемпионских поясов.

Бойцы не обманули ожиданий и подарили болельщикам яркий напряженный поединок. Схватка получилась настолько принципиальной, что по истечении основного времени лучшего выявить не удалось – ничья. В овертайме столь желанную победу и титул абсолютного победителя «Кубка Балтики – 2026» вырвал Зограб Оганян.

- Все мои бои на фестивале были тяжелыми, я даже в нокдауне однажды побывал, но все равно выиграл! - светился от счастья Зограб. - Честно скажу: я ехал сюда за этой машиной, целый месяц про нее думал. Спасибо организаторам этого прекраснейшего мероприятия! Очень классная обстановка. Видно, что АВТОТОР – профессионалы во всем: и в производстве автомобилей, и в организации спортивных мероприятий. Мы здесь вместе с женой, нам очень понравился Калининград. Супруга три дня ходила в храм возле арены, ставила свечи – и вот я победил! В конце мая начнется чемпионат Европы по панкратиону и MMA в Армении. Поеду в Ереван на своей новой машине и тоже обязательно стану первым!

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

На этом «Кубок Балтики – 2026» официально завершился. Отгремели поединки, определились победители, а главный приз – АМБЕРАВТО A5 – обрел своего хозяина.

- Это один из самых технологичных современных автомобилей. Мы все очень хотим, чтобы вы, молодые ребята, тоже шли в ногу со временем и были сильными, умными, патриотичными, - пожелал спортсменам основатель АВТОТОР Владимир Щербаков. - Наш турнир был посвящен 80-летию Калининградской области и 81-й годовщине Великой Победы. Помните, что лучше нашей Родины ничего нет!

Реклама. ООО "ПОЛИСПОРТ", ИНН 3900029150