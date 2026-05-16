В Калининграде состоялась пресс-конференция депутатов Государственной Думы от КПРФ Сергея Обухова и Ольги Алимовой

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов, депутат Государственной Думы Ольга Алимова, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов, депутаты регионального парламента Евгений Ган и Артём Вертепов, а также жители Калининграда и представители общественных инициатив.

Главными темами пресс-конференции стали рост тарифов ЖКХ, проблемы образования и здравоохранения, закредитованность населения, жилищная политика, экологическая ситуация в регионе и предстоящие выборы.

Сергей Обухов в своем выступлении резко раскритиковал планы повышения тарифов ЖКХ и заявил, что политика федерального правительства ведет к дальнейшему ухудшению положения большинства граждан.

«Средняя пенсия сегодня около 25 тысяч рублей. Из них 7–8 тысяч люди отдают за коммунальные услуги. Что остается на еду и лекарства? И на этом фоне Минэкономразвития закладывает рост тарифов ЖКХ до 30 процентов. Это прямой удар по людям», — заявил депутат.

По словам Обухова, КПРФ требует законодательно ограничить расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги уровнем не более 10 процентов от совокупного дохода семьи, ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов и отменить пени за просрочку оплаты ЖКХ.

Отдельный блок выступления был посвящен образованию. Сергей Обухов заявил, что система ЕГЭ должна перестать быть безальтернативной, а школьники и абитуриенты должны получить право выбора между ЕГЭ и классическими экзаменами.

«Образование — это не лотерея и не рулетка. У человека должно быть право выбора. Мы также настаиваем на повышении студенческих стипендий до 15–20 тысяч рублей и освобождении студентов-бюджетников от платы за общежития», — отметил он.

КПРФ также требует увеличить государственные расходы на образование до уровня не менее 7 процентов ВВП, как это рекомендует ЮНЕСКО.

Значительная часть выступления касалась закредитованности населения. По словам Сергея Обухова, миллионы граждан фактически оказались в долговой зависимости от банков и микрофинансовых организаций.

«Больше половины зарплаты у многих людей уходит на выплаты по кредитам. Мы выступаем за запрет коллекторской деятельности, ликвидацию микрофинансовых организаций и кредитную амнистию для граждан, оказавшихся в долговой ловушке», — подчеркнул депутат.

Отдельно лидер федеральной делегации КПРФ остановился на вопросах пенсионной реформы. По его словам, партия продолжает добиваться возврата прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Также Сергей Обухов сообщил, что депутаты КПРФ внесли законопроект о возвращении предпенсионерам права бесплатного проезда по всей стране.

Одной из ключевых тем пресс-конференции стала жилищная проблема. Сергей Обухов отметил, что при высоких темпах строительства жилье остается недоступным для большинства жителей.

«Квартиры строятся, но не для простого человека. Ипотека под 20 процентов на 30 лет — это не решение жилищной проблемы, а долговая кабала», — заявил он.

В числе инициатив КПРФ были названы беспроцентные жилищные займы, бесплатное жилье для многодетных семей и предоставление бесплатной земли под жилищные кооперативы.

Депутат Государственной Думы Ольга Алимова в своем выступлении подробно остановилась на специфике Калининградской области как анклавного региона и последствиях санкционного давления после 2022 года.

Она напомнила, что депутаты КПРФ неоднократно поднимали в Государственной Думе вопросы транспортной доступности региона, роста цен, морского сообщения и поставок строительных материалов.

«Калининградская область требует особого подхода. После 2022 года многие проблемы здесь резко обострились. Рост цен, логистика, транспорт, доступность товаров — все это напрямую влияет на качество жизни людей», — сказала Алимова.

Депутат также обратила внимание на острый дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Калининграда.

По ее словам, в районах улиц Невского и Арсенальной активно строится жилье, но одновременно отсутствуют школы, поликлиники и детские сады.

«Люди покупают квартиры, но не получают нормальной среды для жизни. В новых районах должны одновременно строиться школы, поликлиники и детские сады», — подчеркнула она.

Ольга Алимова также затронула проблемы здравоохранения, кадрового дефицита и реформирования системы скорой помощи, заявив о необходимости учитывать мнение специалистов и жителей при принятии решений в этой сфере.

Отдельная часть пресс-конференции была посвящена экологическим проблемам региона.

По итогам пресс-конференции представители КПРФ заявили, что намерены продолжить работу по подготовке законодательных инициатив как на федеральном, так и на региональном уровне.

Максим Буланов отметил, что фракция КПРФ в Законодательном собрании Калининградской области продолжит поднимать вопросы тарифов ЖКХ, социальной инфраструктуры, экологии и доступности жилья.

«Люди устали выживать. Люди хотят нормальной жизни, доступного жилья, справедливых тарифов, качественной медицины и образования. Именно за это сегодня выступает КПРФ», — подчеркнули участники пресс-конференции.