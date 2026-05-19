«Милосердие» без границ: в регионе реализовали грантовый проект для родителей особенных детей

Благотворительный фонд «Милосердие» уже почти 10 лет помогает семьям Калининградской области, воспитывающим детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая ДЦП, и расстройствами аутистического спектра. Организация оплачивает лечебные курсы, закупает техсредства реабилитации и проводит мероприятия для подопечных и их родителей.

В 2025 году фонд выиграл грантовый конкурс и в 2026-м реализовал проект психологической помощи родителям детей с ДЦП из труднодоступных населенных пунктов. Для многих таких семей поездка в Калининград к специалисту невозможна из-за расстояний, отсутствия транспорта и необходимости постоянного ухода за ребенком. При поддержке министерства по муниципальному развитию и внутренней политике области фонд «Милосердие» устранил эти барьеры.

Основной целью грантового проекта было снижение эмоционального напряжения у родителей, формирование навыков самоподдержки и повышение качества жизни семей. Мобильная команда из трех опытных психологов провела бесплатные очные консультации в Краснознаменске, Нестерове, Багратионовске и Озерске. За помощью к специалистам обращались родители детей не только с ДЦП, но и с другими заболеваниями. Их волновали вопросы воспитания и социализации детей с ОВЗ. В Калининграде многие такие дети учатся в специализированных школах, тогда как в области ходят в обычные, где нередко возникают сложности в коммуникации со сверстниками. Психологи помогли родителям понять, как правильно взаимодействовать с особенным ребенком, чтобы он не замкнулся.

Социальную значимость грантового проекта «Милосердия» трудно переоценить. Ведь эмоциональный настрой взрослых напрямую влияет на атмосферу в семье и состояние ребенка. Психологи фонда подготовили брошюры о стадиях депрессии и признаках эмоционального выгорания, чтобы родители могли вовремя распознать тревожные признаки. Ведь мамам и папам необходимо поддерживать в себе жизненные силы, чтобы заботиться о ребенке с ОВЗ.

После очных консультаций участники проекта смогли также получить бесплатную психологическую поддержку онлайн. Это позволило обеспечить семьям не разовую встречу, а системную помощь.

Публикация выполнена в рамках реализации грантового проекта «Оказание психологической помощи родителям детей с ДЦП в муниципалитетах Калининградской области».

