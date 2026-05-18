«Дверью не хлопнули, но были не хуже»: эксперты оценили матч «Балтика» - «Динамо»

Надежду на очки подарил Дерик Ласерда, который сравнял счет. Фото: Роман БОЛЬШАКОВ.

В воскресенье в Российской Премьер-Лиге завершился сезон 2025/2026, который стал для балтийцев чем-то невероятным. Наша команда почти до самого финиша претендовала на бронзовую медаль и, хотя и упустила ее, все равно выдала лучший результат в истории.

До этого, напомним, «Балтика» занимала 7-е место в Высшей лиге (так раньше называлась РПЛ) в 1996 году. Теперь – 6-я строчка, которая в последнем туре все еще могла превратиться в 5-ю. Для этого нужно было выигрывать в домашнем матче у «Динамо» и рассчитывать на поражение ЦСКА от «Локомотива». Увы, динамовцы оказались сильнее 1:2.

Эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров подвели итоги встречи и всего сезона в программе «Вперед, балтийцы!» в калининградском эфире Business FM.

Антон Хоменко: - В заключительной игре не получилось хлопнуть дверью, хотя «Балтика» была как минимум не хуже столичной команды. Вполне справедливым результатом, как мне кажется, была бы ничья. Но проиграли, ничего страшного. Эта игра ничего не решала. Даже в случае победы на пятое место «Балтика» бы не поднялась, потому что ЦСКА победил в параллельном матче. Даже шестое место — прекрасный результат. Лучший в истории клуба. Предыдущий 30 лет ровно продержался, с 1996 года. Ну, и если бы нам сказали, что «Балтика» шестое место займет по итогам этого сезона, мы как минимум бы не поверили. Я читал разные материалы по поводу того, сколько денег у каждой команды, какой бюджет. И вот «Балтика» получается, что с конца примерно по деньгам на пятом месте и на шестом - по спортивному результату. Это великолепно.

Виталий Макаров: - Естественно, мы этот чемпионат, я думаю, до старта нового сезона 2026/27 будем вспоминать. Наверное, что-то можно было где-то подкрутить, где-то ослабить, что-то добавить, но я вот поймал себя на мысли, что ресурс исчерпан. Понятно, что головой парни хотят что-то сделать, а ноги уже не слушаются. Сейчас разбирать по косточкам весь этот матч не имеет смысла. Порадуемся за Дерика, что он забил и мы прервали эту неприятную серию без забитых мячей. Но, с другой стороны, у нас не было Кевина Андраде, нашего министра обороны, и сразу пошли моменты у соперника.

Через два месяца новый сезон. Слетают наши парни на пару недель, где-то погреются на солнышке, чуть болячки свои залечат и все — снова впрягаться надо. Сейчас ворох мыслей в голове. Конечно же, аппетит приходит во время еды. Подводя какие-то предварительные итоги, надо сказать, что ребята молодцы, и тренерский штаб, и весь клуб. Всем огромное человеческое спасибо за этот сезон! Казалось бы, проиграли последний домашний последний матч, такая длинная противная серия весенняя была без побед, но народ все равно пошел на остров Канта, все равно праздник состоялся. Спасибо сказали, команда поблагодарила болельщиков, болельщики поблагодарили команду. Это главное.

А. Х.: - На стадион пришли 21 600 человек. Спасибо всем болельщикам, которые в течение сезона ходили на матчи. Я знаю людей, которые вчера впервые это сделали.

В. М.: - Если говорить о лучших матчах «Балтики», то назову игру со «Спартаком» в Москве, 0:3, вообще без вариантов. Этот матч показал новую «Балтику», которая, я думаю, должна запомниться всем нам по итогам этого сезона. «Балтика» свежая, молодая, бегущая, отвергающая авторитеты, играющая от себя. Это то, что долгое время хотели видеть болельщики. Этот матч был для меня лично откровением. Такой «Балтики» я не видел никогда. Это был просто миг счастья какой-то!

А. Х.: - Я бы, наверное, еще отметил матч с «Краснодаром» на выезде 19 апреля. Обидно, конечно, что сыграли тогда в ничью. Я думал, какой гол самый красивый в этом сезоне в исполнении наших футболистов. Естественно, что гол Влада Сауся запомнился в игре со «Спартаком», он открыл счет тогда. Ну, и Мингиян Бевеев, конечно, в матче с «Краснодаром» пушка страшная — забил великолепный мяч одному из лучших вратарей России. Там, наверное, никто бы не смог потащить, это было нереально. Поставь туда Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннаруму и Буфона, они бы все равно втроем ничего не сделали.

В. М.: - Я думаю, что нас ждет серьезная ротация в межсезонье. Пресловутый лимит на легионеров грядет и будет сделан упор на российский контингент. К сожалению, иностранный легион не до конца нам помог в этом сезоне. Все-таки на наших ребятах, в основном, вылезли. Понятно, что Брайану Хилю отдельное спасибо, Кевину Андраде. Но все-таки наши Петровы, Бевеев, Филин, Варатынов, Бориско - тут можно список дальше продолжать. Поэтому я уверен, что будут вливаться ребята не совсем раскрученные, может быть, не самые дорогие. Но зная, как работает наша селекция, я думаю, что на следующий сезон команда прилично обновится.