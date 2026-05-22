В Калининграде 31 мая пройдет фестиваль детства «Вверх!» (0+)

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для детей и взрослых. Гостей ждут выступления творческих коллективов, игры, музыка, мастер-классы, розыгрыши подарков и интерактивные площадки. На территории фестиваля будут работать аниматоры и батуты.

Одним из главных событий праздника станет парад воздушных змеев, который начнётся в 16:00. Участники смогут не только запустить своих воздушных змеев, но и раскрасить их на специальных мастер-классах. На территории будет работать зона стрит-фуда, так что голодным точно никто не останется. Фестиваль детства «Вверх!» – место для развлечения всей семьи. Проведите этот день легко, ярко и с хорошим настроением.

Дата: 31 мая

Время: 14:00-20:00

Место: Спортивный парк Ростех Арены

Адрес: Калининград, Солнечный бульвар, д. 25

Фестиваль реализуется при поддержке ООО «ВО «Технопромэкспорт».

Реклама. ГАУ КО «Стадион Калининград» ИНН 3906379070