«Город без машин у моря: как струнный транспорт может изменить калининградское побережье

По плотности автомобильных дорог Калининградская область уверенно входит в топ-10 регионов страны, причем наш показатель - 420 км на 1 тыс. кв. км - почти в десять раз выше, чем в среднем по РФ. С одной стороны, это повод для гордости. С другой – похвастать большим разнообразием видов транспорта мы по-прежнему не можем, а автомобильный, очевидно, теперь справляется далеко не всегда. Особенно это заметно в пиковые месяцы туристического сезона: пробки возникают даже на скоростном Приморском кольце, а в городах-курортах припарковать машину недалеко от пляжа становится подчас невозможно.

Проверенные решения

Во многих всемирно известных курортах – и просто в популярных у туристов городах – местные власти применяют к организации транспортного сообщения самые разные подходы. Чаще всего, их объединяет использование электричества как основного источника тяги. По Сан-Франциско уже 150 лет бегают знаменитые канатные трамваи. Все прибрежные города Бельгии связывает Kusttram – самый длинный трамвайный маршрут в мире. В нашей стране больше миллиона человек ежегодно перевозит через Волгу Нижегородская канатная дорога.

Калининградская область пока может похвастаться только канатной дорогой в Светлогорске, которая, откровенно говоря, выполняет довольно скромную функцию. Ничего такого, что вызвало бы восторг местных жителей и гостей и заодно решило транспортные проблемы, на побережье до сих пор нет.

Как монорельс, только легче и дешевле

Если посмотреть на тренды последних десятилетий, то нетрудно заметить, что все больше и больше внимания распространения получает надземный монорельсовый транспорт. В ситуации, когда на дорогах и улицах места почти не осталось, остается только «воспарить» над потоком и организовать перемещение пассажиров «по воздуху». Этот подход особенно распространен в густонаселенных мегаполисах Азии.

На нашем постсоветском пространстве самым громким стал проект струнного транспорта. Его создатель - белорусский инженер Анатолий Юницкий, который разработал и развивает технологию вот уже более 50 лет. За это время получены патенты на ключевые разработки, построены испытательные центры в Беларуси и ОАЭ, где технология проходит обкатку и сертификацию, а также организовано производство подвижного состава. Есть успешный опыт эксплуатации. Первая линия была построена под Минском на территории экопарка. Еще одна линия возводится прямо сейчас в санатории на озере Нарочь в Беларуси.

Специалисты относят струнный транспорт к легкому виду все того же монорельса. Отличие в том, что основную горизонтальную нагрузку принимают на себя массивные анкерные опоры, установленные на удалении до 10 км друг от друга. Они могут совмещаться со станциями или депо. Сама трасса – это легкий струнный рельс, подвижной состав – рельсовые беспилотники на электротяге. Вся технология подтверждена ГОСТами.

Решение проблемы

Среди прибрежных городов Калининградской области едва ли не больше всех потребность в альтернативных видах транспорта испытывает Янтарный. Каждое лето тысячи туристов едут сюда, чтобы отдохнуть на самых широких в регионе песчаных пляжах и, конечно же, найти янтарь. При этом, в отличие от Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского, в Янтарный не ходят электрички (пути давно разобраны), и в летние часы пик вся нагрузка ложится на автомобильные дороги.

Янтарный мог бы стать одним из первых населенных пунктов, где ущерб экологии сведен к минимуму в рамках концепции «город без машин», благодаря, например, струнному транспорту. Учитывая, что рельсо-струнная эстакада расположена в 10 метрах над землей, такие поездки по Янтарному имеют шансы стать не только эффективным транспортом, но и достопримечательностью. Какой турист не мечтает посмотреть на город и море с высоты? Кроме того, движение машины по рельсу контролирует полностью автоматизированная система управления, она же следит за работой всего комплекса. Таким образом, исключается человеческий фактор и сокращаются расходы на персонал.

Трудно быть первым

Конечно, возникает логичный вопрос - почему монорельсовый и струнный транспорт в нашей стране до сих пор не внедряются повсеместно?

Можно предположить, что внедрение новой технологии для местных властей - рискованный и слишком хлопотный шаг, который вызывает вопросы по безопасности, интеграции в существующую инфраструктуру и нормативному регулированию. Очевидно, что гораздо проще идти по проверенному пути - расширить привычную дорогу или добавить автобусный маршрут, ведь для этого есть отработанные годами процедуры и все необходимые нормативные акты.

Муниципальные власти несут персональную ответственность за объекты транспорта, поэтому они естественным образом осторожны в отношении решений, у которых нет аналогов в России. Каждое согласование требует не только технического обоснования, но и понятной модели эксплуатации, страхования, взаимодействия с экстренными службами.

Наконец, технология, которая претендует на перераспределение бюджетов на инфраструктуру, нередко подвергается давлению конкурентов, работающих по привычным моделям и не заинтересованных в появлении новых решений.

Конкуренты и их лоббисты находят поводы, чтобы отодвинуть новых игроков от проектов и бюджетов. Часть критики в адрес струнного транспорта связана не с самой технологией, а с историей инвестиционного бренда SkyWay и краудинвестинговыми структурами, которые под этим брендом работали на разных рынках. На самом деле, на сегодняшний день SkyWay к струнному транспорту никакого отношения не имеет.

Пока власти на местах медлят с решениями, интерес к новым видам транспорта растет в рамках Союзного государства. В январе этого года в Москве состоялась встреча Анатолия Юницкого с Государственным секретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым, где обсуждались возможные проекты в России и Беларуси и их включение в государственные программы.