Калининградцы смогут бесплатно пользоваться связью и интернетом МТС за границей

Подключить роуминг можно в приложении Мой МТС, пользователям доступно три выгодных роуминг-режима: бесплатный Лайт и два дополнительных – Комфорт и Максимум – при необходимости большего объема интернет-трафика, звонков.

- Лайт: включает 700 МБ интернета на 30 дней и безлимитные звонки на номера МТС в России. Банковские приложения, карты и переводчики работают без списания трафика. Отсчет 30 дней начинается с момента подключения, но услуги активируются только за границей.

- «Комфорт» (1000 /мес): предоставляет 3 ГБ интернета и 50 минут на звонки (внутри страны пребывания и в РФ). Базовые сервисы (банки, карты, переводчики) остаются безлимитными. При исчерпании лимитов система предложит продление или переключит вас на бесплатный режим.

- «Максимум» (3500 /мес): оптимален для командировок. В пакет входят 30 ГБ интернета и 100 минут на входящие и исходящие звонки.

Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.

«Для нас важно обеспечить доступ к связи и цифровым сервисам для наших абонентов, как на территории области, так и за её пределами. Теперь калининградцам не нужно беспокоиться о расходах на связь за границей, а можно сосредоточиться на приятных моментах путешествия, ведь сегодня уже невозможно представить комфортную поездку без доступа к онлайн-картам, мессенджерам, мобильному банку и переводчикам», – комментирует директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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