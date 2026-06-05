Трактор, производительности которого можно доверять

«У нас в хозяйстве уже четыре российских трактора Ростсельмаш 2000-й серии. Два первых приобрели в 2018 году. Трактор демонстрирует высокую производительность как при обработке почвы, так и при посеве. Его надежный и неприхотливый двигатель обеспечивает непрерывную работу, даже на сложных типах почв. Он легко справляется с влажными и сырыми участками, обеспечивая достаточную тягу. Гидравлическая система отлично функционирует, обеспечивая равномерную глубину обработки рабочих орудий.

Работать с этим трактором комфортно благодаря просторной и удобной кабине, которая отличается от других моделей. Кресло с пневматической подушкой, удобное рулевое управление, климатическая система с воздушной фильтрацией, герметичность и шумоизоляция - все это создает благоприятные условия для наших механизаторов.

Особое внимание заслуживает наличие системы РСМ Агротроник, разработанной производителем. Она сама предупреждает о необходимости технического обслуживания или настройки, что позволяет нам избежать серьезных поломок.

Этот трактор всегда найдёт применение, так как предназначен для любого вида сельскохозяйственных работ.

В целом, выбор очевиден - производительность тракторов на высоком уровне», — поделился впечатлениями от работы с Ростсельмаш серии 2000 заместитель директора по механизации ООО «Гурьевск-Агро» Валерий Федорович Давыдюк.

Проблема перегрузки и снижения качества работы у механизаторов в компании Ростсельмаш была решена с помощью разработки системы автоматизированного вождения для габаритной техники - РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Эта система позволяет автоматизировать часть функций механизатора, позволяя агромашине самостоятельно управляться. Она контролирует траекторию движения техники и даже выполняет автоматические развороты.

Разработчики утверждают, что система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль снижает трудозатраты полевых операций до 60%. Её наличие также позволяет уменьшить количество повторных проходов и перекрытий, увеличить экономию топлива и повысить эффективность работы в условиях ограниченной видимости и в темное время суток.

В ходе работы на полях Калининградской области трактор Ростсельмаш 2400 зарекомендовал себя как эффективный и надёжный помощник. Мнение сельскохозяйственных производителей целиком подтверждает это.

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