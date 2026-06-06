TORUM 785 – рекордсмен среди комбайнов

Зерноуборочные комбайны – незаменимое средство для сбора урожая на современных агрохозяйствах. Они позволяют автоматизировать полевые работы и снизить затраты на трудовые ресурсы.

TORUM 785 – мощная и надежная техника, которая отлично справляется с уборкой традиционных зерновых культур – колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Агромашина легко справляется с работой на любых участках со сложным рельефом и влажной культурой.

Почему именно этот комбайн выбирают хозяйства нашего региона? Своими впечатлениями поделились калининградские сельхозпроизводители.

Глава Чечулин Денис Сергеевич КФХ «Калина» Черняховский район

- У нас в хозяйстве есть техника от Ростсельмаш. Два TORUM 785 купили в 2022 году. После того, как два сезона отработали, в 2025 году приобрели еще один TORUM 785. Могу смело сказать, что уникальность комбайна в системе обмолота. Ротор с вращающейся декой исключает «мертвые зоны» в пределах 360° вокруг своей оси. Вращение деки обеспечивает ее самоочищение, исключает зависание массы и забивание ротора. Мы заметили, что система особенно эффективна при уборке переувлажненных и засоренных хлебов.

Комбайн оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 510 л.с. При высокой мощности двигатель является очень экономичным, компактным и удобным в обслуживании. Например, между радиаторами установлена специальная вращающаяся лопасть, снижающая скопление пожнивных остатков на решетках радиаторов и времени на обслуживание радиаторов.

Ну, и конечно кабина – это просто «космос» на колесах. Настоящий комфорт для механизатора. Она большая, с высоким уровнем шумоизоляции, климат-системой, увеличенными креслом механизатора с пневматической подвеской и установленной емкостью холодильного отсека. В комплектацию также входит информационно-голосовая система Adviser IV и система дистанционного мониторинга РСМ Агротроник, у нас еще установлена система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. Отличная техника компании Ростсельмаш – настоящие помощники на полях: повышают рентабельность и как следствие доход нашего сельхозпредприятия.

Глава Кацюк Андрей Викторович КФХ Кацюк А.В. Гурьевский район

- В 2024 году мы приобрели TORUM 785, с его помощью убрали озимый ячмень, рапс и пшеницу. Могу смело сказать, что аналогов этому комбайну нет - намолачивал по 300 тонн в смену, больше всех наших машин.

Очень довольны покупкой. Работа его выше всяких похвал. Этот гигант собирает всё и быстро. Уборка культуры на таком комбайне по времени сокращается в разы, получается более чистый продукт, что не требует дополнительных затрат на очистку зерна. Машина хоть и мощная, но управлять ей очень легко, также нравится установленная система дистанционного мониторинга РСМ Агротроник, очень удобная функция которая мне позволяет отслеживать работу комбайна, находясь далеко от комбайна. Хорошая машина, продолжаем с удовольствием использовать в работе для достижения высоких результатов нашего труда.

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