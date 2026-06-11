ДОМ.РФ продает помещение под офисы в Калининграде

Фото: ПАО ДОМ. РФ.

ДОМ.РФ проведет 3 июля аукцион по продаже помещения площадью 263,4 кв. м в центральной части Калининграда. Имущество подойдёт для размещения офисов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июня. Начальная цена лота составляет 9,41 млн рублей.

Помещение с тремя входами находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: ул. Бесселя, д. 2. Окружение представлено жилой застройкой, соцобъектами, территорией больничного городка, хлебозаводом и парком Юных натуралистов. На удалении 460 м расположен торговый центр. Выезд на Ленинский пр-т — в 570 м. Остановка общественного транспорта «Лицей №23» — в 320 м, на Московском пр-те.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Калининградской области. В январе имущественный комплекс в Гвардейске был передан победителю торгов за 6,15 млн рублей. Тогда же в Гурьевском районе региона участок 0,18 га продали за 12,15 млн рублей. В 2025 году имущественный комплекс в Ленинградском районе Калининграда был реализован за 243,9 млн рублей.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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