Эксперты «Валдая» - о будущем Калининграда: Конечно, это форпост, тут никуда не денешься

После вступления в НАТО Швеции и Финляндии обстановка в регионе Балтийского моря заметно изменилась. Фото: пресс-служба Международного дискуссионного клуба «Валдай»

В Калининграде завершился двухдневный экспертный диалог Международного дискуссионного клуба «Валдай». В среду, 24 июня, в БФУ имени Канта прошла открытая дискуссия на тему «Будущее Балтийского региона: пороховой погреб или модель мирного сосуществования?». Участники поговорили о том, возможно ли перекрытие судоходства в регионе, к каким последствиям это может привести и как контролировать эскалацию на фоне того, что отношения России и стран Запада в военно-политической плоскости остаются крайне напряженными.

- В целом тенденция негативная и ситуация в области безопасности ухудшается. Я не вижу признаков нормализации наших отношения с коллективным Западом, - поделился прогнозом программный директор «Валдая» Иван Тимофеев. - В Калининграде вы гораздо лучше все чувствуете. Мы видим какие усилия прилагаются для того, чтобы повысить прочность и устойчивость в области логистики и экономических связей. Многое сделано для морского бесперебойного сообщения и внутрирегиональной экономической устойчивости. В этом отношении Калининградская область может быть образцом, бенчмарком для многих других регионов, которые долгое время исходили из того, что война - это где-то там далеко, но сейчас сталкиваются с тем, что это становится нашей повседневностью. Опыт повышения прочности, который здесь наработан, думаю очень востребован в России в целом.

Профессор, доктор политических наук, президент, научный руководитель Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Канта Андрей Клемешев обратил внимание на то, что как изменилась обстановка после вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

- Балтику называют морем НАТО – и справедливо. 96% всего побережья сейчас контролируется НАТО. У нас только Калининград и небольшой кусочек в основании Финского залива, Санкт-Петербург и несколько портов, - напомнил Клемешев. - Швеция и Финляндия играют колоссальную военное-стратегическую роль. Достаточно посмотреть пару островов Готланд и Борнхольм, я уж не говорю о Датских проливах, не говорю о Польше, где милитаризация идет стремительными темпами. С точки зрения архитектуры безопасности все стремительно изменилось. Калининград рассматривается большинством датских, шведских, немецких и польских экспертов как пороховая бочка. Если что-то будет происходить, то это в первую очередь будет связано с Калининградом.

В отношении того, в каком направлении должна развиваться Калининградская область, четкого ответа у экспертов пока нет.

- У нас есть парки «Патриот», мне кажется, что Калининград должен быть регионом «Патриот», - считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. - Конечно, это будет форпост, тут никуда не денешься, других вариантов нет на очень длительную перспективу. Но одновременно это, безусловно, туризм. С одной стороны, укрепление военно-технической составляющей, но делать это нужно не секретно и закрыто, как в советское время, а наоборот. Чтобы люди могли увидеть, что самый, условно говоря, уязвимый регион страны полностью боеспособен. Это было бы вполне в духе времени.

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