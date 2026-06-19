Янтарный комбинат и Горный университет подписали соглашение о подготовке специалистов для отрасли

Калининградский янтарный комбинат заключил соглашение об академическом партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом императрицы Екатерины II. Документ предусматривает участие предприятия в подготовке специалистов для янтарной отрасли.

Как сообщили на комбинате, с нового учебного года студенты горных и ювелирных специальностей смогут проходить практику на производстве. В зависимости от курса её продолжительность составит от восьми недель. За весь период обучения практика на предприятии займёт более года.

По словам генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина, развитие добычи и переработки янтаря требует подготовки квалифицированных кадров, знакомых с особенностями отрасли.

Во время практики студенты смогут познакомиться с работой предприятия и принять участие в производственных процессах под руководством наставников. Планируется, что практическую подготовку будут проходить будущие геологи, горные инженеры, маркшейдеры и специалисты по художественной обработке камня.

Кроме того, представители предприятия примут участие в формировании отдельных учебных программ. Это позволит учитывать запросы отрасли при подготовке специалистов.

Проректор Санкт-Петербургского горного университета по связям с академическими партнёрами Сергей Новиков отметил, что сотрудничество с производственными предприятиями даёт студентам возможность получать практические навыки ещё во время обучения. По его словам, в дальнейшем стороны рассматривают возможность развития профориентационной работы со школьниками Калининградской области.

Соглашение также предусматривает проведение совместных исследований и реализацию инженерных проектов с участием преподавателей и студентов университета.

По информации сторон, программа позволит ежегодно готовить до 50 специалистов для предприятий янтарной отрасли.