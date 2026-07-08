В Калининграде бушует шторм «Бернадетт»: повалены десятки деревьев, повреждены машины

Поваленное дерево на проспекте Победы в Калининграде. Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.

Стихия накрыла область в ночь на 8 июля. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных ввел в регионе режим повышенной готовности.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», на метеостанции в Пионерском зафиксирован порыв ветра 28 м/с (100 км/ч).

- Это беспрецедентные градиентные порывы в летний сезон за последние десятилетия! – говорят метеорологи.

В Калининграде к 8 утра ветер повалил 13 деревьев на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира, Огарёва, Серпуховской, Кирова, Тенистой аллее, Колхозной, Дзержинского, Бурыхина. Ближе к полудню счет пошел уже на третий десяток. На Щедрина дерево упало на многоквартирный дом - на месте уже работают специалисты мэрии вместе с представителями управляющей компании.

На улице Колхозной упавшие деревья повредили два автомобиля, на Дзержинского из-за обрыва проводов без света остались дома, на Серпуховской пропало уличное освещение.

На областных дорогах власти насчитали 35 упавших деревьев.

Куршская коса. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

Шторм повлиял на движение общественного транспорта. На улице Узловой упавшее дерево перекрыло автобусам выезд из гаража, из-за чего сорвалось расписание маршрутов № 3, №9 и №19.

Произошел обрыв контактной сети в пригородном железнодорожном сообщении, из-за которого 8 июля все поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться.

Из-за стихии в среду, 8 июля, закрылся Калининградский зоопарк. Не принимает посетителей Ботанический сад. Городские парки и многие музеи тоже закрылись.

Электроснабжение временно пропадало в 93 населённых пунктах.

- Увеличили количество бригад энергетиков до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма, - написал в соцсетях Алексей Беспрозванных.

Как сообщила глава администрации Калининграда Еленя Дятлова, есть подтопления на нескольких улицах. Уровень воды в Преголе в 6 утра составлял +116 см, но потом начал спадать.

Побережье Куршской косы. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

Власти подтверждают: цифры не окончательные и наверняка будут расти. Жителей области призывают проявлять повышенную осторожность, ограничить выход на улицу и поездки на транспорте, не выходить на берег моря. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Куда звонить

- Сообщать о происшествиях в Калининграде можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 8(4012) 59-64-00 или 112.

- Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.