Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть

Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 года сократилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чаще мошенники звонили мужчинам и женщинам пенсионного возраста. Такие данные приводит экосистема МТС.

За шесть месяцев этого года с помощью антиспам-сервисов в Калининградской области заблокировано более 7,5 миллионов нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведенных на виртуального помощника, составляет в регионе более 14 секунд, а их суммарная длительность превысила 1,8 миллиона минут. При этом сохранился тренд на снижение числа спам-атак. Этому способствовало вступление в силу ряда законов против телефонного мошенничества, а также совершенствование защитных алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Наибольшее число спам-вызовов в Калининграде поступает женщинам и мужчинам старше 65 лет, чей доход не превышает 50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть калининградцев старшего поколения под видом представителей пенсионных и социальных служб. На втором месте по количеству поступающих спамерских звонков – мужчины в возрасте от 55 до 64 лет и ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей.

«Телефонный спам давно превратился в масштабный вызов, бороться с которым можно только автоматизацией. Статистика это подтверждает: за полгода умные алгоритмы заблокировали миллионы нежелательных вызовов, а общее число таких атак в Калининградской области сократилось более чем на треть», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.