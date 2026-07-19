Феликс Дзержинский: теоретик и практик строительства экономического фундамента Советского Союза

Феликс Дзержинский. Фото: Моисей НАППЕЛЬБАУМ.

Лишь немногие из наших современников знают, что известный революционер, организатор и бессменный руководитель советских органов государственной безопасности, народный комиссар внутренних дел Ф.Э. Дзержинский после окончания Гражданской войны более пяти лет вел напряженную и плодотворную работу в сфере народного хозяйства. Первый чекист, «гроза буржуазии» в годы НЭПа стал подлинным подвижником хозрасчета, инициатором индустриализации страны, теоретиком и практиком создания экономического фундамента Советского Союза.

В апреле 1921 г. в связи с тяжелым положением на транспорте Ф.Э. Дзержинский был назначен народным комиссаром путей сообщения. За неполных три года под его началом транспортная отрасль была восстановлена. Она стала играть важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности страны.

В феврале 1924 г. первая сессия ЦИК Союза СССР второго созыва утвердила Ф.Э. Дзержинского председателем Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР – центрального органа управления, прежде всего, государственной промышленностью. В ноябре 1924 года он был назначен и руководителем Главметалла (Главного управления металлургической промышленности) – ключевой отрасли, без эффективной работы которой невозможно было обеспечить полноценное экономическое возрождение страны. На этих постах Ф.Э. Дзержинский проработал до своей безвременной кончины 20 июля 1926 г.

Одновременно он возглавлял или входил в состав ряда других комиссий экономического профиля – по улучшению быта рабочих, по заработной плате, производительности труда, за режим экономии и др.

В годы НЭПа Ф.Э. Дзержинский поставил и решал проблему широкой реконструкции промышленности, внес выдающийся вклад в реализацию политики индустриализации, за что современники справедливо называли его «рыцарем индустриализации». Под его руководством и при личном участии создавались новые отрасли промышленности – авиационная, тракторо-, судостроение, радиопромышленность.

По оценке ученого-экономиста В.А. Михалкина, Дзержинский являлся одним из пионеров государственного планирования, непосредственно участвовал в разработке первых в СССР планов развития народного хозяйства. Многое сделал для теоретического обоснования хозрасчета и применения его принципов в практической деятельности, развивал учение о кооперации применительно к кустарной промышленности.

Значительное внимание, пишет В.А.Михалкин, председатель ВСНХ уделял решению теоретических проблем, связанных с вопросами производительности труда и заработной платы. Ф.Э. Дзержинский рассматривал их как важнейшие в экономической политике, всесторонне исследовал их теоретические аспекты, связав с вопросами ценообразования.

При этом Ф.Э. Дзержинский не был кабинетным работником. Он был ярым противником схоластического и пустого теоретизирования, оторванного от жизни. Практика ставила перед ним как руководителем народного хозяйства актуальные экономические проблемы. И Ф.Э. Дзержинский тщательно вникал в их причины. Вооружившись статистическими данными, выверял каждую цифру, рассчитывал собственные таблицы и на основе скрупулезного анализа делал выводы, вскрывая недочеты, не скрывал своих и чужих ошибок, - указывает в своем исследовании В.А.Михалкин.

Ф.Э. Дзержинскому было постоянно присуще чувство нового, созиданию которого он отдавал все свои силы и энергию. Он проявлял большой интерес к развитию радио. Стал первым председателем Общества друзей советской кинематографии. Интересовался и занимался проблемой межпланетных полетов и наряду с К. Э. Циолковским и Ф.А. Цандером входил в состав Президиума Общества изучения межпланетных сообщений.

Глубокое знание Ф.Э. Дзержинского народного хозяйства, умение наладить коллективную работу, вовлекать в дело творческую энергию рабочих масс и специалистов, приносили успех, способствовали экономическому возрождению страны.