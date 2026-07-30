Киберпутеводитель «Калининградская область. Это моя земля» стал подарком к юбилею региона

Участники программы «ШУМ.Города» создали 49-й сборник серии киберпутеводителей «Это моя земля». Он получил название «Калининградская область. Это моя земля» (6+) и стал подарком к 80-летию Янтарного края.

«Наш регион удивительный. Здесь переплелись эпохи, культуры и судьбы. У каждой старинной кирхи, брусчатой мостовой или форта есть история и легенда, - написал в предисловии министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Задача нашего министерства — сохранять достоверные исторические факты. Но мы понимаем, что туристам хочется эмоций — той самой искры, которая превращает прогулку в незабываемое приключение. Именно поэтому мы горячо поддерживаем создание качественных легенд, добрых и атмосферных мифов, как на основе реальных событий, так и допускающих художественный образ. С этим подходом согласны жители региона. Наглядной иллюстрацией тому служит семья хомлинов, украсившая маршрут по Калининграду. Эмоциональные истории не заменяют науку, они создают впечатления, заставляют влюбиться в наш край и возвращаться сюда снова и снова».

Участники интенсива «Конструктор легенд» исследовали Калининградскую область, создали очерки и легенды, отправили тексты на литературный конкурс. Работы победителей вошли в сборник.

Татьяна Мандрыкина, генеральный директор АНО «Молодежный центр «ШУМ», директор Всероссийского молодежного форума «ШУМ» во вступительном слове к книге отметила: «Сила молодежи — видеть возможности и превращать их в точки роста для своих регионов. Участники конкурса смогли по-новому взглянуть на культурное и историческое наследие самой западной точки нашей страны. Благодаря формату киберпутеводителей авторы смогли облечь художественные образы в познавательные локальные истории. Участники воплотили методику легендаристики куратора и продюсера Андрея Сулейкова, показали известные достопримечательности с неожиданного ракурса. Я видела финальную защиту и убедилась, что начинающие медийщики способны раскрывать самобытность территории эмоциональным текстом и незаурядными приемами подачи».

Все участники литературного конкурса, выполнившие творческое задание, получили награды от программы "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и волонтёрские часы от "Добро РФ".

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