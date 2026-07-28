МТС открыла для калининградцев предзаказ на флагманские смартфоны HUAWEI

Компания МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также стартовали продажи наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

Благодаря телеобъективу в 200 МП флагманский смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max позволяет получать детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Дополнением стала технология стабилизации изображения, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фотографиями, делая редактирование интуитивно понятным.

Модели оснащены батареей емкостью 6000 мА*ч. Экран HUAWEI Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass и доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах.

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. Стоимость моделей варьируется от 64 990 до 94 990 рублей. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

Наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. Зарядный чехол с сияющим покрытием, прошедший более 100 высокотехнологичных процессов обработки, получил изысканную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. Стоимость модели — 22 990 рублей. До 31 июля при покупке наушников пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. HUAWEI уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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