«Сезон будет тяжелым»: эксперты разобрали матч «Балтики» и ЦСКА

Чинонсо Оффор трижды отправил мяч в ворота армейцев, но засчитали только один. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

«Балтика» открыла новый сезон выездным матчем с ЦСКА и уже на первой минуте забила гол. К сожалению, победным мяч не стал – игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Итоги встречи эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров подвели в программе «Вперед, балтийцы!» в калининградском эфире Business FM.

Антон Хоменко: «Балтика» снова играла в матче-открытие сезона, как и в прошлом году, в Москве, но на этот раз против ЦСКА, а не против «Динамо», как годом раньше. Снова «Балтика» первая забила. Вообще очень-очень быстрый гол получился у Чинонсо Оффора. Он, кстати, сделал хит-трик, как я и мечтал, но есть нюанс — два из этих голов не засчитали. Грустно в первую очередь не только потому, что «Балтика» не смогла набрать очки в стартовом матче сезона, а, скорее, от тех заявлений, которые главный тренер Андрей Талалаев сделал на послематчевой пресс-конференции. Он, если команда попадет в топ-10, то, в принципе, это будет уже хороший результат.

Виталий Макаров: Да, сезон будет для нас довольно тяжелым. И тут все факторы со знаком минус. Во-первых, проблема второго сезона — частенько с этим сталкиваются многие команды, которые поднимаются классом выше. Во-вторых, потери, которых у нас пока больше, чем приобретений. Насколько я понимаю, до сих пор официальной информации по Максиму Бориско нет, но уже просочились слухи и определенные источники говорят, что он уже проходит медосмотр в ЦСКА. Я смотрел матч в одном спортивном заведении Калининграда, и многие болельщики после того, как Бориско на последних минутах сделал два каких-то безумных сейва, сказали: «Ну, все, теперь точно купят». Я, к сожалению, с ними согласился. Еще боюсь даже предположить, кто еще, не дай Бог, покинет команду, потому что при всем уважении к тем людям, которые к нам влились, на мой взгляд, пока больше минус, чем плюс. И это показывает игра. Действительно, ребята, что могли, то и показали. Хотели, может, они даже и больше, но, увы. И я бы вот тут все-таки не стал бы там прям посыпать голову пеплом, что все пропало, гипс снимают. Это первый тур и легкая армейская команда на легких ногах нас переиграла. Мы были немножко тяжеловаты, особенно в первом тайме. И, конечно, то, как забивал гол Кирилл Глебов — фантастический просто пас от Данила Кругового, мяч проходит через всю половину поля «Балтики», наши ребята, простите, стоят, смотрят футбол, Глебов один на один выскакивает. Я, честно говоря, таких голов в наши ворота в прошлом сезоне не видел. И это тревожный звонок.

А. Х.: Трансферное окно полтора месяца еще будет открыто, 12 сентября оно закрывается, за это время действительно может быть очень много новостей, как хороших, так и плохих для нас. Будем наблюдать за развитием этой истории и за историей «Балтики». Уже в субботу первая домашняя игра. К нам едет московское «Динамо». Новый тренер Сандро Шварц хорошо известный российским болельщикам, снова «Динамо» пророчат чуть ли не борьбу за чемпионство, впрочем, как и всегда.

В. М.: «Динамо» меня ничем не удивило в первом туре. Я увидел, в принципе, практически прошлогоднее «Динамо». Сейчас надо плясать в первую очередь от себя и в первую очередь психологически успокоиться. Ни в коем случае не поддаваться никакой панике. Вообще ничего страшного не случилось. Первый тур мы играли на выезде против отнюдь не самой слабой команды. Поэтому, друзья, спокойно готовимся. К нам едет коллектив, которому есть что доказывать, и там, я уверен, тоже есть еще куча вопросов. И мы должны учесть все плюсы и минусы - то, что у Шварца тоже идет перестроение команды, на этом сыграть. Не должны мы проиграть эту встречу. И плюс, я уверен, что у ребят наших будет сверхмотивация и сверхжелание. Болельщик должен прийти - первая игра сезона. Ребята, надо брать очки 100%.