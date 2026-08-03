Возвращение Латышонка и Хиля: как «Балтика» впервые в истории обыграла «Динамо»

Брайан Хиль вышел на замену, заработал пенальти и забил, как оказалось, победный гол. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во втором туре РПЛ «Балтика» открыла счет своим победам в новом сезоне и, что особенно приятно, сделала это на домашнем стадионе в Калининграде. Балтийцы принимали московское «Динамо» и обыграли гостей со счетом 2:1.

Счет открыл Николай Титков. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впечатлениями от встречи эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров поделились в программе «Вперед, балтийцы!» в калининградском эфире Business FM.

Антон Хоменко: На мой взгляд, все по делу. Многие говорят, что справедливым итогом была бы ничья. Но я, честно говоря, с этим не очень согласен. Да, концовка была напряженной, но динамовцы ничего особенного не создали для того, чтобы спасти ничью в этой встрече. Очень приятно и с одной стороны, неожиданно, что Евгений Латышонок появился сразу в старте, но, с другой стороны, кто, если не он должен был встать в ворота? Евгений с желанием играл, соскучился по игровой практике, возможно, соскучился и по Калининграду. Я думаю, что все рады были его видеть в составе нашей команды, и он, естественно, что непосредственно лепту в победу над «Динамо» все тоже внес.

Евгений Латышонок внес огромную лепту в победу. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Виталий Макаров: Я тоже поздравляю всех с этой исторической победой, потому что мы до этого «Динамо» никак не могли обыграть. Для нас это был очень сложный и такой неудобный соперник. В позиционной атаке, по работе средней линии, по вариативности динамовцы смотрелись очень-очень прилично. И в первом тайме нам было, прямо скажем, не сладко. Традиционная отличная работа тренерского штаба в перерыве дала свои плоды. На второй тайм вышла уже другая «Балтика» внешне. Более агрессивная, более злая, более колючая. Два стандарта, по сути, помогли нам забить два хороших мяча. Пропущенный гол, я думаю, что это в меньшей степени вина Латышонка.

А. Х.: Мне понравился Максим Шнапцев, он играл не только на своей позиции, но и помогал отрабатывать в обороне. И отдельная радость - то, что Брайан Хиль наконец-то появился на поле. Да, видимо, он пока не может играть все 90 минут, поэтому его выпустили на последние примерно полчаса этой игры. И он сразу же заработал пенальти, который сам же четко и реализовал. В прошлом сезоне мы все болели за Брайана в бомбардирской гонке, желали ему занять первое место, но, к сожалению, вот эта травма не позволила сыграть в последних турах, не смог свой бомбардирский счет пополнить. Но в прошлом сезоне после двух матчей у него тоже был один гол, так что все впереди. Если восстановится, будет получать больше игрового времени, то, я думаю, что за голами там уже дело не станет.

В. М.: Сейчас, я думаю, все-таки не оптимальный состав выходит, потому что и тот же Иван Беликов восстанавливается, и тот же Хиль восстанавливается. Взяли вот этого интересного француза, парня высоченного, которого презентовали в перерыве, посмотрим, как он будет интегрирован в команду. Поэтому я думаю, что еще 3-4 тура у нас какие-то будут такие перестроения и какие-то вариативные моменты.

А. Х.: Андрей Талалаев говорил, что давайте дождемся 9-го тура. Нас немножечко потрясет до первой октябрьской паузы на матчи сборных, а потом все будет в порядке. Андрей Викторович в тех интервью, которые нам он давал, и вообще в каких-то других своих высказываниях, которые появляются в прессе, еще ни разу не обманывал.

На этой неделе «Балтика» два матча проведет. В Кубке России в среду играем с «Зенитом» на выезде. И опять же на выезде в субботу встречаемся с «Крыльями Советов», которые на старте чемпионата показывают довольно неплохой футбол. Я бы даже сказал, очень хороший. Да, два раза сыграли в ничью с тем же «Динамо» и с «ЦСКА». И оба матча были на выезде. Сейчас первая игра у себя дома.

В. М.: Я думаю, что игра будет тяжелейшая. Дома при своих болельщиках они, конечно, будут поагрессивнее гораздо, поэтому тревожно, очень тревожно за этот матч, в меньшей степени за игру на Кубок с «Зенитом». Мы понимаем, что в Кубке этот результат коренным образом ни на что не повлияет. И уверен практически на 100%, что игра будет, в основном, для тех ребят, кто не играл в чемпионате. Благо у нас есть сейчас достаточно большой отряд футболистов, которые пока не выходят на поле. А вот с «Крылышками» прям реально будет тяжело. Здесь, по сути, с равных позиций команды друг на друга будут смотреть, а не свысока и прочее. Очень много интересного будет противостояния, так что обязательно смотрим эту встречу днем в субботу.