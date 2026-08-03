«Новые люди» приняли участие в Едином дне помощи приютам для животных

Фото: Партия «Новые люди»

Акция проводится уже второй год подряд - в начале августа прошлого года она стартовала впервые и теперь стала традицией, объединяющей тысячи неравнодушных людей. Главное событие акции в этом году - масштабное строительство новых вольеров и обустройство приютов по всей стране.

На территории приюта в Калининграде волонтеры провели уборку территорий, благоустроили вольеры, помогли с выгулом, а также привезли лекарства и корм для животных, собранные сторонниками партии.

Фото: Партия «Новые люди»

- В прошлом году эта акция прошла впервые - и сразу же стала хорошей и доброй традицией. Мы всегда освещаем это событие и поддерживаем законодательно - вносим инициативы в поддержку животных. Например, наша инициатива о создании федерального реестра потерянных животных. Если питомец пропал, владелец сможет быстро подать объявление через «Госуслуги». Это поможет быстрее находить потеряшек и возвращать их домой, - отметил Владислав Даванков.

Фото: Партия «Новые люди»

«Новые люди» традиционно освещают дни помощи животным, причем дважды в год. В 2025 году приюты получили более 100 тонн помощи, по всей стране было организовано более 300 зоо-субботников и собрано 250 «коробок добра» всевозможной помощи.

Фото: Партия «Новые люди»

Фракция последовательно на законодательном уровне развивает зоозащитные инициативы. Осенью прошлого года был дан старт проекту «Добрые люди» - создан мерч, реализация которого позволяет заботиться о животных в приютах. Кроме того, фракция выступает с законодательной инициативой создания единого федерального реестра потерянных животных - если питомец пропал, владелец сможет быстро подать объявление через «Госуслуги». Эти меры должны снизить число бездомных животных и сделать систему учёта прозрачной и доступной для каждого ответственного владельца.

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. По данным на конец июля 2026 года, 11 партий получили право подавать документы для участия в выборах в Госдуму без сбора подписей: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и др.