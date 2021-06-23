Где сделать прививку от коронавируса в Калининграде: все пункты вакцинации

В регионе есть все три вакцины - Гам-Ковид-вак (он же «Спутник V»), «ЭпивакКорона» и «Ковивак».
Фото: Александр КАТЕРУША
1. Сколько уже привито граждан?
По данным регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, на 23 июня 2021 года, в Калининградской области привито 139 415 (один раз) и 116 267 человек – дважды.
2. Чем прививают?
В пунктах вакцинации прививают: Гам-Ковид-вак (он же «Спутник V»), «ЭпивакКорона» и «Ковивак».
3. Как записаться?
Запись на вакцинацию от COVID-19 осуществляется:
– через единый портал государственных услуг;
– региональную электронную регистратуру;
– при обращении по номеру телефона единого колл-центра 122 (или 8-122);
– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, в которых организованы пункты вакцинации.
4. Где привиться?
Калининградская область (стационарные прививочные пункты)
- Межрайонная больница № 1, пос. Янтарный.
- Межрайонная больница №1, Пионерский.
- Межрайонная больница №1, Светлогорск;
- Светловская центральная районная больница;
- Советская центральная городская больница
- Славская центральная районная больница;
- Правдинская центральная районная больница;
- Полесская центральная районная больница;
- Озерская центральная районная больница;
- Нестеровская центральная районная больница;
- Неманская центральная районная больница;
- Мамоновская городская больница;
- Краснознаменская центральная районная больница;
- Зеленоградская центральная районная больница;
- Гусевская центральная районная больница;
- Гвардейская центральная районная больница;
- Балтийская центральная районная больница;
- Багратионовская центральная районная больница;
- Гурьевская центральная районная больница;
- Черняховск, «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»;
- Черняховская центральная районная больница;
- Ладушкинская городская больница
Калининград (стационарные прививочные пункты)
- Городская больница № 2, ул. Дзержинского;
- Городская больница № 2, ул. Алданская;
- Городская больница № 3, ул. Генделя;
- Городская больница № 3, улица Мира (микрорайон Чкаловск);
- Городская больница №3, улица Мусоргского;
- Городская больница № 4, ул. Краснопрудная;
- Городская больница № 4, ул. Колхозная;
- Городская больница № 4, ул. Университетская;
- Городская поликлиника № 3, пл. Гуськова;
- «Больница «РЖД-Медицина» Калининград», ул. Летняя;
- Центральная городская клиническая больница, ул. Летняя;
Передвижные пункты вакцинации в Калининградской области
- Торговый центр «Балтия Молл», Приморское кольцо
- Медпункт Южного вокзала, пл. Калинина
- 23 июня в Калининграде открылся первый в России пункт вакцинации на базе учреждения общепита – в заведении «Лондон», проспект Мира.
- Передвижной медицинский комплекс Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) ближайшие дни работает по следующему графику:
- 24-25 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1);
– 28-30 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТРК «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30).
5. Какие документы нужны при вакцинации?
Паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС.
6. Когда в Калининградской области начнется обязательная вакцинация против коронавируса?
В среду,23 июня, главный санитарный врач региона Елена Бабура подписала постановление о введении обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям отдельных категорий граждан. Об этом глава областного управления Роспотребнадзора сообщила в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
- Речь идет о гражданах, которые трудятся в сфере торговли, общественного питания, на транспорте, в сфере обслуживания, также социальные работники. То есть все те, кто тесно контактирует с людьми, - пояснила Елена Бабура.
7. Возможно ли организовать вакцинацию коллективов на предприятиях?
Как заверили в правительстве, сегодня это возможно. Руководству предприятий достаточно обратиться в ближайшую государственную поликлинику для организации иммунизации своих сотрудников.