Где сделать прививку от коронавируса в Калининграде: все пункты вакцинации

В регионе есть все три вакцины - Гам-Ковид-вак (он же «Спутник V»), «ЭпивакКорона» и «Ковивак». Фото: Александр КАТЕРУША

1. Сколько уже привито граждан?

По данным регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, на 23 июня 2021 года, в Калининградской области привито 139 415 (один раз) и 116 267 человек – дважды.

2. Чем прививают?

В пунктах вакцинации прививают: Гам-Ковид-вак (он же «Спутник V»), «ЭпивакКорона» и «Ковивак».

3. Как записаться?

Запись на вакцинацию от COVID-19 осуществляется:

– через единый портал государственных услуг;

– региональную электронную регистратуру;

– при обращении по номеру телефона единого колл-центра 122 (или 8-122);

– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, в которых организованы пункты вакцинации.

4. Где привиться?

Калининградская область (стационарные прививочные пункты)

- Межрайонная больница № 1, пос. Янтарный.

- Межрайонная больница №1, Пионерский.

- Межрайонная больница №1, Светлогорск;

- Светловская центральная районная больница;

- Советская центральная городская больница

- Славская центральная районная больница;

- Правдинская центральная районная больница;

- Полесская центральная районная больница;

- Озерская центральная районная больница;

- Нестеровская центральная районная больница;

- Неманская центральная районная больница;

- Мамоновская городская больница;

- Краснознаменская центральная районная больница;

- Зеленоградская центральная районная больница;

- Гусевская центральная районная больница;

- Гвардейская центральная районная больница;

- Балтийская центральная районная больница;

- Багратионовская центральная районная больница;

- Гурьевская центральная районная больница;

- Черняховск, «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»;

- Черняховская центральная районная больница;

- Ладушкинская городская больница

Калининград (стационарные прививочные пункты)

- Городская больница № 2, ул. Дзержинского;

- Городская больница № 2, ул. Алданская;

- Городская больница № 3, ул. Генделя;

- Городская больница № 3, улица Мира (микрорайон Чкаловск);

- Городская больница №3, улица Мусоргского;

- Городская больница № 4, ул. Краснопрудная;

- Городская больница № 4, ул. Колхозная;

- Городская больница № 4, ул. Университетская;

- Городская поликлиника № 3, пл. Гуськова;

- «Больница «РЖД-Медицина» Калининград», ул. Летняя;

- Центральная городская клиническая больница, ул. Летняя;

Передвижные пункты вакцинации в Калининградской области

- Торговый центр «Балтия Молл», Приморское кольцо

- Медпункт Южного вокзала, пл. Калинина

- 23 июня в Калининграде открылся первый в России пункт вакцинации на базе учреждения общепита – в заведении «Лондон», проспект Мира.

- Передвижной медицинский комплекс Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) ближайшие дни работает по следующему графику:

- 24-25 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1);

– 28-30 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТРК «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30).

5. Какие документы нужны при вакцинации?

Паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС.

6. Когда в Калининградской области начнется обязательная вакцинация против коронавируса?

В среду,23 июня, главный санитарный врач региона Елена Бабура подписала постановление о введении обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям отдельных категорий граждан. Об этом глава областного управления Роспотребнадзора сообщила в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Речь идет о гражданах, которые трудятся в сфере торговли, общественного питания, на транспорте, в сфере обслуживания, также социальные работники. То есть все те, кто тесно контактирует с людьми, - пояснила Елена Бабура.

7. Возможно ли организовать вакцинацию коллективов на предприятиях?

Как заверили в правительстве, сегодня это возможно. Руководству предприятий достаточно обратиться в ближайшую государственную поликлинику для организации иммунизации своих сотрудников.