С кондиционером и без очередей: в Калининграде заработал первый в России пункт вакцинации на базе общепита

Новым пунктом вакцинации могут воспользоваться все желающие. Прививка бесплатна. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 23 июня, открылся первый в России мобильный пункт вакцинации на базе общепита. Расположился он на проспекте Мира, 33, в офисе фестиваля «Калининград Сити Джаз», близ паба «Лондон».

С жаркой улицы по лестнице поднимаемся внутрь прохладного светлого помещения. Внутри – медики в защитных костюмах и масках. Встречает гостей бизнесмен, ресторатор и президент джазового фестиваля Владимир Кацман.

- Я – предприниматель и, конечно, скажу, что это сумасшедшие расходы. На самом деле – ничего страшного. У нас на складе была морозильная камера. У меня пустует часть офиса с отдельным входом, с кондиционированием. Все очень логично, - объясняет Кацман. - Больше 17 тысяч заболевших по стране! Это катастрофический рост, по-другому не скажешь. Надо понимать, что будут жесткие меры. Как иначе? Мы отстаем. Я недавно приехал из Израиля…И да, они победили! Понятно, Израиль – маленькое государство, 9 миллионов человек, все границы закрыты, все локализовано... Нам надо вакцинироваться!

В мобильном пункте врач-терапевт и медсестры осматривают желающих вакцинироваться, измеряют давление, пульс и температуру. Заполняешь анкету и после обследования и беседы – на укол «Спутником V». Все очень быстро.

- Я работаю рядом, из новостей узнали, что в офисе «Сити Джаза» прививают и вот, пришли с коллегами, впятером, - рассказывает калининградка Татьяна. - У меня мама – диабетик, боюсь заразить ее. И работаю я с людьми, в сфере обслуживания клиентов. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, решила вакцинироваться и тут – такой сюрприз, пункт открыли буквально через дорогу. В больницу порой не выберешься. Много времени занимает. Всюду пробки, под кабинетом в очереди сидеть. А тут все быстро и удобно.

Владимир Кацман не исключает, что на джазовый фестиваль в этот раз будут пускать только вакцинированных. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам заведующей поликлиникой городской больницы №3 Светланы Козеевой, ежедневно в пункте у паба «Лондон» могут принять от 100 человек и более. Вакцины всем хватит.

- Это центр города: проходимость граждан высокая, транспортная доступность, - говорит Светлана Козеева. - С 30 июля по 1 августа пройдет фестиваль «Калининград Сити Джаз». Гостей, которые участвуют в фестивале, мы будем вакцинировать, чтобы они не заболели. Мы привлекаем и приглашаем всех граждан.

Владимир Кацман говорит, что больше 60 процентов персонала его заведений общественного питания уже привились, остальные на подходе.

- Высока угроза, что мы не сможем провести фестиваль, если будет усугубляться ситуация. В Туле закрыли фестиваль «Дикая мята», в Москве, в Питере отменяются. Предвосхищая эту ситуацию, мы открываем это социальное партнерство, реализовываем идею губернатора, - говорит бизнесмен. - Одно дело принуждать людей к вакцинации, другое дело – дружески объяснить, насколько она важна. Поэтому мы говорим: «Мы хотим всех видеть на фестивале Калининград Сити Джаз», но высока угроза того, что будем пускать только вакцинированных». Поэтому заранее, прямо в офисе фестиваля можно вакцинироваться, привести своих друзей и знакомых.

Новым пунктом вакцинации могут воспользоваться все желающие. Прививка бесплатна. С собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Но если у вас нет полиса с собой, вас проверят по информационной медицинской системе, в которой есть все данные о гражданах.

Новый прививочный пункт работает до 3 июля с 12.00 до 18.00. Если будет большой приток пациентов, рабочий день увеличат.

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