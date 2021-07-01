Новые ограничения в Калининградской области: на экскурсии нельзя без прививок и ПЦР, детей до 14 лет не пустят в кино

В регионе ввели очередные ограничения. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с четверга, 1 июля, ужесточаются коронавирусные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В общепите власти сокращают количество разрешенных посадочных мест в кафе и ресторанах до 50 процентов. Расстояние между столами должно быть не менее 2 метров. Однако эти ограничения не распространяются на предприятия общепита, которые не станут пускать посетителей без сертификатов о вакцинации.

Также с 1 июля запрещается проведение автобусных экскурсий с участием граждан, которые не прошли вакцинацию либо не имеют отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.

Кроме этого, с 1 июля запрещено нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых в кинотеатрах, театрах, объектах торговли и общепита.

Невакцинированные работники при выходе из отпуска после 1 июля должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска. С 15 июля работодателям запрещено отправлять в командировки непривитых сотрудников.

С 10 июля вводятся ограничения в области пассажирских перевозок. Перевозка пассажиров должна осуществляться только по местам для сидения, правда, лишь по субботам и воскресеньям.

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