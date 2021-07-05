Директор музея - о судьбе замка Тапиау: «Атмосфера гнетущая, никаких выставок там не будет»

Твердыню превратят в туристический центр. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замок Тевтонского ордена Тапиау в Гвардейске, где еще недавно была расположена тюрьма, передадут Калининградскому историко-художественному музею. Подробнее об этом «Комсомолке» рассказал Сергей Якимов, директор музея.

- Нам замок не передают для экспозиции, а передают для сохранности и сбережения. Потом правительство будет искать спонсоров для дальнейшей реализации проекта. Наше дело маленькое, будем охранять объект какое-то время. Условно говоря, если три года будут искать, значит, мы три года будем охранять. Может быть, все гораздо быстрее получится, - говорит директор. - Музей примет замок в августе и сразу обеспечит охрану. Там 44 здания и сооружения. Это практически целый город!

- Вы там были после того, как тюрьму расформировали?

- Были, смотрели, разговаривали с владельцами. Ведь не только мы участвуем. У правительства Калининградской области есть целый план о приеме и дальнейшей судьбе этой территории.

- Какие у вас впечатления от выселенного замка-тюрьмы?

- Там же не оставляли готических скульптур или настенных фресок. Что вы хотите там хорошего увидеть? Тюрьма есть тюрьма. Соответствующая покраска стен, камеры, тяжелые двери, колючая проволока, производственные помещения, где работали осужденные. Атмосфера там гнетущая. Знаете, сколько нужно вложить денег, чтобы выветрить этот дух тюрьмы? Сколько лет там этот дух стоял. Гигантские средства нужны, чтобы превратить это в туристический объект. Но опыт есть такой и в России, и за рубежом. Место хорошее, можно красиво сделать.

Я вот не помню сейчас точно, был в каком-то польском городке. Там из социального учреждения сделали замковую гостиничную территорию. Мне очень понравилось. И здесь могут сделать, если придут реальные люди, которые понимают, зачем им это надо.

- Я думал, вы уже хотите там выставку открыть…

- Нет, только охранять и сберегать.

- Историко-художественному музею вообще интересен замок как объект?

- Нет, не надо. У нас хватает объектов, которые мы содержим. Еще один филиал мы не потянем. Нам еще музейный комплекс Донелайтиса в Чистых Прудах довести до ума нужно (об открытии после ремонта этого музея читайте в еженедельнике «КП» 8 июля 2021 года. - Ред.). Домик пастора там отремонтировали, нужно заниматься благоустройством территории.

Вот что реально бы сделать и куда бы силы вложить - так это в усадьбу, где умер великий русский фельдмаршал Барклай-де-Толли. Вот что восстановить надо и создать музей заграничных походов русской армии.

- Это ваша мечта?

- Конечно! Точка притяжения на востоке Калининградской области. Там и сила, и слава, и история, и притягательность! Сейчас к этой усадьбе историко-художественный музей никакого отношения не имеет. Усадьба в государственной собственности. Правительство размышляет, что делать. А ведь там и сердце Барклая-де-Толли захоронено. Это великий фельдмаршал. Он два раза Париж только брал! А тюрьма в Тапиау… Ну, был там Петр I, и что? Так он во многих местах был. И в Кёнигсберге, и в Пиллау, и в Фишхаузене, и по Прегелю ходил...