Знай наших: из Калининграда на Олимпиаду едут пловчиха, борец и волейболистка

Анна Егорова в этом году установила рекорд России в плавании вольным стилем на 400 метров. Фото: Instagram.com

Олимпийский комитет опубликовал окончательный состав сборной России для участия в Летних Олимпийских играх. Среди 335 спортсменов - трое представителей Калининградской области.

Бороться за награды в плавании в Токио летит наша землячка Анна Егорова. 23-летняя спортсменка в этом году выиграла три медали на чемпионате Европы. Две из них - личные: серебро в заплыве на 400 метров и бронза на 800-метровке. Еще одну бронзу Аня завоевала в микст-эстафете . Стоит отметить, что Калининградская область всего лишь во второй раз в истории будет представлена на Олимпийских играх в этом виде спорта: в прошлый раз (в 2016 году) от нас ездил Александр Садовников, но, к сожалению, медалей не выиграл.

Ирина Воронкова находится в отличной форме. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Доигровщица калининградского «Локомотива» 25-летняя Ирина Воронкова отправится на Олимпиаду в составе сборной страны по волейболу. В недавнем розыгрыше Лиги Наций Ирина вошла в число лучших бомбардиров национальной команды, набрав на турнире 152 очка. Будем надеяться, в Токио Воронкова проявит себя не менее ярко.

Муса Евлоев выбран капитаном сборной. Фото: Правительство Калининградской области

Воспитанник калининградской школы спортивной борьбы 28-летний Муса Евлоев входит в сборную страны с 2013 года и является одним из самых титулованных в ее составе. Калининградец - двукратный чемпион мира, чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира. Неудивительно, что в Токио Муса будет капитаном сборной.

Напомним, главные соревнования планеты пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, после чего там состоятся и летние Паралимпийские игры.

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