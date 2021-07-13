Бывшего сити-менеджера Славского округа отправили в колонию на 4,5 года

Отбывать наказание районный взяточник будет в колонии общего режима. Фото: gov39.ru

В Славске вынесли обвинительный приговор бывшему главе местной администрации Константину Панфилову. Его признали виновным в крупном мошенничестве и получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В феврале 2018 года Панфилов предложил одному из местных предпринимателей приобрести за 400 тысяч рублей металлический шпунт. Шпунт являлся собственностью муниципалитета, и для его продажи требовалось соответствующее решение Совета депутатов.

«Введя в заблуждение как предпринимателя, так и подчиненных, Панфилов частями получил от коммерсанта требуемую сумму, обещая ему оформить документы для передачи шпунта в собственность, в действительности не намереваясь этого делать. Полученные от потерпевшего деньги он израсходовал на собственные нужды», - рассказали в пресс-службе СК.

Также суд признал Панфилова виновным в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. За эти деньги он помог «одному из жителей региона» приобрести три земельных участка в поселке Мысовка по минимальной стоимости без проведения аукциона. Как ранее писала «Комсомолка», в 2020 году на странную сделку обратила внимание прокуратура.

Бывший глава администрации на стадии предварительного следствия и в суде вину не признал. 13 июля Славский районный суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 770 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.