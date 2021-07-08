Людмила Перминова и Юрий Скалин ответили на самые популярные вопросы о коронавирусе и вакцинации. Фото: БФУ им. И. Канта

О третьей волне

- Мы сегодня наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. Третья волна в Калининграде есть, - подтвердил Юрий Скалин. – Ежесуточно регистрируется более 200 новых случаев заражения. И сегодня важно применять меры специфической (вакцинация) и неспецифической (ношение маски, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция поверхностей, рук и др.) профилактики.

- Те страны, где вакцинировались порядка 50 % населения, вышли на плато по коронавирусу, эпидемиологически там более спокойная ситуация, - отметила Людмила Перминова. - Та активная фаза иммунизации населения, которая сегодня проводится в Калининградской области, - это «спасение осени и зимы».

Сама Людмила Перминова, по ее признанию, вакцинировалась «Спутником V». Юрий Скалин недавно переболел, поэтому пока на прививку не ходил.

Всем ли можно прививаться?

Во время эфира эксперты неоднократно отмечали, что ответ на этот вопрос: каждому из нас нужно искать или у терапевта, или у того врача, у которого наблюдаемся в связи с наличием хронического заболевания (сахарный диабет, аллергия, аутоиммунное заболевание, аллергия, патология сердечно-сосудистой системы, онкозаболевание и др.).

- Если у пациента были сильные аллергические реакции на предшествующие вакцинации (имеется в виду профилактика других заболеваний. – Ред.), тогда да, это может стать противопоказанием к прививке, - отметила Людмила Перминова. - А если аллергия была, но не на компоненты вакцины, тогда также требуется консультация у специалиста, и скорее всего в таком случае противопоказаний к прививке не будет.

Кроме этого, эксперты еще раз повторили то, к чему все последнее время призывают их коллеги: калининградцы с хроническими заболеваниями должны позаботиться о себе и пройти вакцинации в первую очередь.

- Наличие хронических заболеваний – это риск именно по тяжелому фатальному течению коронавируса, - отметила Людмила Перминова.

Против индийского штамма

Работают ли существующие вакцины против индийского штамма коронавируса, который сегодня поражает, в том числе, и калининградцев? Этот вопрос оказался одним из самых популярных среди горожан.

- Вакцина защищает! – заверила Людмила Перминова. Но при этом врач напомнила, что даже у вакцины против гриппа, штаммы которого ежегодно меняются, эффективность составляет от 60 до 70 %: - После вакцинации риск заразиться коронавирусом сохраняется, но это как ремень безопасности во время поездки на автомобиле. Осложнение после вакцинации – это один случай на 100 тысяч. И если человек заболел сразу после вакцинации, это означает, что он был инфицирован до прививки.

Опираясь на наблюдения за другими вирусами, Юрий Скалин заметил:

- Чем чаще вирус начинает мутировать, тем скорее он начнет ослабевать.

О ревакцинации

По словам Людмилы Перминовой, сегодня мы живем в условиях эпидемии. И если такая ситуация будет продолжаться и дальше, то ревакцинация будет проводиться раз в полгода.

- Если заболеваемость пойдет на спад, вакцинироваться можно будет один раз в год. Как при гриппе, - подчеркнула врач.

Участники встречи еще раз призвали калининградцев прививаться доступной вакциной.

- Нам всем нужно понимать, что врачи Калининградской области уже полтора года работают с колоссальной нагрузкой. Бросая все силы на борьбу с коронавирусом, мы все меньше внимания уделяем профилактике и лечению других заболеваниям, - подчеркнула Людмила Перминова. – Вирусом можно управлять, и для этого сегодня нужно привиться от коронавируса.