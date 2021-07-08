Калининградцы выбрали 50 лучших ресторанов области

За рестораны области отдали рекордные 30 тысяч голосов.

Завершился первый этап премии «Пумперникель-2021», в котором калининградцы выбрали 50 лучших ресторанов. Борьба оказалась нешуточной и продолжалась весь июнь. За рестораны области отдали рекордные 30 тысяч голосов! Рейтинг на сайте премии менялся каждый час, а горожане и гости города усиленно поддерживали любимые заведения. Ежедневно можно было отдать свои голоса за три из них.

Рестораны активно призывали голосовать в соцсетях и собственных приложениях, а еще расклеивали на столах специальные наклейки с QR-кодами и призывами к действию. Но многие пошли дальше и ввели специальное сезонное меню, о котором мы расскажем подробнее.

Теперь мы знаем всех претендентов на победу. Среди них популярные кафе, рестораны, пиццерии, бары, пекарни и даже маленькие фуд-проекты. Есть и те, кто работает меньше одного года. И каждое заведение достойно получить главную ресторанную премию Калининграда.

Вот те, кто набрал больше всего голосов:

1. Папаша Беппе.

2. ЧЕSNOK.

3. Сачмэли.

4. Avo Kitchen + Bar.

5. Пармезан.

6. Британника.

7. Угли.

8. Oblaka.

9. DЕПАРТАМЕНТ.

10. Июль.

Полный список топ-50 доступен на tvoybro.com/pumpernikel

Как мы определим победителей

На втором этапе лучших выберут 100 экспертов, половина из которых рестораторы, а другая - представители бизнеса, власти и соцмедиа. Вместе они определят победителей в номинациях «Лучший шеф-повар», «Лучшая пицца», «Локальное блюдо», «Лучший завтрак», «Лучшая кофейня», «Открытие года», «Лучший бар», «Лучший десерт» и трех претендентов на звание лучшего ресторана. По трем из этих номинаций рестораторы отправляли заявки самостоятельно, и их выберет редколлегия. Также лучшего шеф-повара будем определять с помощью настоящего баттла в формате шоу, где каждый участник продемонстрирует жюри свое мастерство.

В третьем, заключительном, этапе к выбору победителя в главной номинации присоединятся независимые федеральные эксперты из сферы HoReCa. Они продегустируют блюда номинантов, выставят баллы и выберут лучший ресторан области. Обладателя звания «Лучший ресторан области» и победителей во всех номинациях объявим во время гала-ужина 8 октября.

Но и это еще не все. Специально к юбилею премии «Балтийский Бродвей» сделал «Пумперникель» частью сайта «Твой Бро» (16+). Мы собрали в одном месте все кафе, рестораны, бары и другие заведения Калининграда. Теперь это и рекомендательный сервис, где горожане смогут узнавать про новые заведения, следить за их рейтингом и выставлять оценки.

Сезонное меню от калининградских ресторанов

К старту премии «Пумперникель-2021» калининградские рестораны запустили сезонное меню балтийской гастрономии. К акции присоединились любимые заведения горожан - «Папаша Беппе», «Форма», «Чайковский», «Дом Культуры», Seasons. Только здесь этим летом можно попробовать одно локальное блюдо или целый набор, подготовленные специально для премии.

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Сеть «Табаско» подготовила самое масштабное сезонное меню для премии «Пумперникель». В нем серия сразу из семи блюд, попробовать которые можно было во всех заведениях. Среди них в основном локальные предложения из рыбы - балтийская корюшка, янтарный сом со свежими овощами, филе балтийского судака с булгуром и равиоли с балтийским судаком и лососем. Есть и микс салатов с ростбифом и хрустящим картофелем, холодный литовский борщ, а также десерт «Черная смородина».

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Винный бар «Дом Культуры» объединил в своем специальном блюде самые модные локальные продукты: спаржу и крафтовый сыр, которые подаются на одной тарелке с яйцом пашот и рассыпчатым киноа. Получилось легкое блюдо, в котором сочетается сливочный вкус соуса и свежесть зелени.

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«Папаша Беппе» славится своим постоянством и в сезонном меню представил традиционные продукты области: балтийскую корюшку и облепиху. Хрустящую рыбку подали на огромной деревянной доске вместе с картошкой фри, легким соусом и половинкой лимона.

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В пицца-баре «Форма» подготовили небольшое меню, идеально подходящее для летнего аперитива. Это сет брускетт и охлаждающий напиток на основе ревеня. Закуски сервируются на большом металлическом подносе с тремя разными вкусами: томаты с базиликом, печеный перец и треска со шпинатом.

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В ресторане Seasons пометили в своем меню блюда, состоящие из локальных продуктов, специальным знаком «Пумперникель». Гостям доступны карпаччо из оленины, сугудай из виштынецкого сига, форшмак из балтийской сельди, котлеты из судака в соусе из лисичек и многое другое.

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Ресторан «Чайковский» сделал акцент на традиционной кёнигсбергской кухне. Здесь можно попробовать суп-флек, филе балтийского судака в пиве, клопсы в сливочно-каперсовом соусе и марципановый десерт. Тем, кто соскучился по польской кухне, особенно понравится суп, который приготовлен из говяжьего рубца и так напоминает хорошо знакомые многим калининградцам фляки. Особого внимания достоин и десерт - нежный шоколадный бисквит с марципаном.