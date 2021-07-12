Подведены итоги международного проекта «Культурное наследие в приграничном регионе – для туризма и сотрудничества»

Музейный комплекс в поселке Чистые Пруды возобновит прием гостей с 1 августа.

9 июля в Музее Кристионаса Донелайтиса (филиал Калининградского историко-художественного музея в поселке Чистые Пруды Нестеровского района) прошла итоговая конференция проекта «Культурное наследие в приграничном регионе – для туризма и сотрудничества» Программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020. В мероприятии приняли участие представители власти, СМИ, региональных музеев и туристических фирм, учреждений образования и культуры Калининградской области, а также литовские партнеры – Администрация самоуправления Шакяйского района и «Бюро еврорегиона Неман в Марьямполе» (в онлайн-формате).

В ходе конференции были озвучены доклады партнеров проекта, посвященные основным результатам деятельности в рамках Программы. Также в этот день состоялась презентация нового туристического маршрута и выставки «Объекты культурного наследия приграничных районов Литвы и Калининградской области».

Общий бюджет проекта составил 1 110 920 евро, из которых 90% финансирует Программа приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 и 10% – партнеры проекта. Контракт был подписан 15 июля 2019 года и рассчитан на 2 года.

В рамках Программы приграничного сотрудничества были выполнены ремонтные работы объектов культурного наследия: на территории Калининградской области – в Музее Кристионаса Донелайтиса (дом пастора и кирха), на территории Литвы – амбара усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе. Проект осуществлялся в соответствии с тематической целью «Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия». В ходе его реализации выполнен ряд совместных мероприятий – конференции, поэтические чтения, художественный пленэр и 4 выставки в Калининградской области и в Литве.

Мемориальный объект XVIII века в поселке Чистые Пруды был капитально отремонтирован с сохранением его исторического облика. В большей степени реконструкция затронула дом пастора. Здесь были смонтированы системы геотермального отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, полностью отремонтирована кровля, усилен фундамент, заменен штукатурный слой на фасадах и внутренних стенах, вставлены новые оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений. Качество ремонтных работ получило высокую оценку областной службы государственной охраны объектов культурного наследия.

- Музей и подрядчик достойно справились с этой задачей, без ущерба исторической ценности здания. Все сделано аутентично и добротно, – заявил руководитель службы Евгений Маслов.

В отремонтированном музейном комплексе будет создана новая экспозиция. В доме пастора представят работы участников арт-пленэра «Палитра Донелайтиса», который проходил здесь в 2019 году. В нем приняли участие 16 художников из России и Литвы. В течение недели они были погружены в атмосферу заповедного места, где в свое время творил К.Донелайтис. Результатом трудов участников пленэра стало 30 живописных работ, которые были переданы в фонды Калининградского историко-художественного музея. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с выставкой «Донелайтис и его время», повествующей об эпохе, в которой жил основоположник литовской литературы, о его жизненном пути и творчестве.

Музейный комплекс в поселке Чистые Пруды возобновит прием гостей с 1 августа 2021 года. Одним из нововведений станет возможность онлайн-покупки билета.

Программа приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 была разработана в рамках Европейского Инструмента Соседства и софинансируется Европейским Союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и расширению сотрудничества в приграничных регионах Литвы и России и вносит непосредственный вклад в достижение общей цели прогресса в области совместного процветания и добрососедства между вовлеченными странами.

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