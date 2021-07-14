«Учиться и стремиться к развитию!»: ветеран АВТОТОР дал напутствие молодым работникам завода

По случаю 20-летия со дня выпуска первого автомобиля на АВТОТОР основатель компании В. И. Щербаков вручил С. А. Станкевичу подарок – автомобиль KIA Cerato.

На АВТОТОР торжественно провожают ветеранов завода на заслуженный отдых. На днях слова благодарности за долгий добросовестный труд принимал в свой адрес Сергей Антонович Станкевич, который проработал на нашем предприятии свыше 24 лет.

Поздравляя С. А. Станкевича со знаменательным событием в его жизни, старший вице-президент – исполнительный директор ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» В. В. Чапля подчеркнул, что ветеран трудится на заводе с момента выпуска первого автомобиля – с 16 мая 1997 года.

«Почти четверть века – это значительный период времени, проведенный на нашем предприятии. Я хочу от всего коллектива поблагодарить вас за то, что вы частичку жизни отдали заводу. Мы всегда рады вас приветствовать на всех мероприятиях. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, активного отдыха, хороших впечатлений и только приятных забот», - сказал Владимир Владимирович.

В соответствии с решением Совета директоров В. В. Чапля вручил С. А. Станкевичу медаль «За доблестный труд» I степени.

В соответствии с решением Совета директоров В. В. Чапля вручил С. А. Станкевичу медаль «За доблестный труд» I степени.

«От имени профсоюзной организации хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. Вы являетесь уникальным работником, который имеет соответствующие награды. Память о том, что вы у нас работали, будет запечатлена в Музее АВТОТОР. Удачи вам во всем и здоровья!» - отметила председатель Совета профсоюза «АВТОТОР-проф» Т. В. Мороз.

За время работы Сергей Антонович зарекомендовал себя как ответственный работник, успешно справляющийся со своими должностными обязанностями, пользующийся авторитетом в коллективе. Он неоднократно удостаивался благодарностей, поощрялся премиями, а в 2017 году, когда отмечалось 20-летие со дня выпуска первого автомобиля на АВТОТОР, основатель компании В. И. Щербаков вручил С. А. Станкевичу подарок – автомобиль KIA Cerato, сошедший с конвейера предприятия.

Сергей Станкевич родился в Калининграде, как и его родители. На АВТОТОР он перешел после 15 лет работы на заводе «Кварц».

«В середине 90-х настали трудные времена, на предприятии упал объем заказов, и мне пришлось искать себе работу. Как раз в то время открывался АВТОТОР, где оказалось много знакомых с «Кварца», так я и пришел. Сначала мы выпускали корейские автомобили KIA, как легковые, так и кроссоверы и микроавтобусы, а потом освоили производство автомобилей BMW. Перед этим нас послали на обучение в Германию, туда ездила группа из 28 человек, учились выпускать автомобили BMW 5-й серии. Затем также ездили перенимать опыт производства машин 3-й серии. Вот так потихоньку мы осваивали немецкие модели, и довольно неплохо, ведь немецкие коллеги говорили, что в Калининграде – лучшее по качеству производство среди всех предприятий BMW в мире», - вспомнил ветеран.

Во время работы на конвейере С. А. Станкевич продемонстрировал организаторские способности и стал бригадиром. На своем посту он добивался хороших результатов, и несколько раз руководство производственной площадки поручало ему налаживать работу других бригад.

«Я спрашивал, как же так, у меня своя бригада есть! На что мне отвечали – у тебя все хорошо, конвейер движется без остановок, а там надо помочь. И я помогал. Я вообще считаю, что на производстве важно правильно расставить людей. И тогда все получится. Бывает, видишь, что не справляется человек на своем посту, есть такие люди, которые теряются, когда много проводов, но зато чувствует себя уверенно, когда, скажем, нужно работать с чем-то тяжелым – и здесь он на своем месте», - поделился своими впечатлениями Сергей Антонович.

На автомобиле, который ему подарили в компании в 2017 году, он ездит до сих пор, причем, одновременно машиной пользуется его сын. «Я очень доволен подарком. Спасибо нашему заводу, руководству и Владимиру Ивановичу Щербакову! Меня машина ни разу не подводила, я доволен качеством, никаких вопросов по ходовой, по качеству производства не было и нет. Коллеги сработали на высоком качественном уровне и на совесть!» - отметил ветеран.

Сергей Антонович подчеркнул, что был удивлен вручением ему золотой медали «За доблестный труд»: «Я не ожидал, что именно так будет оценена моя работа. Вообще, когда у нас на заводе награждают, премируют работников, это всегда вызывает реакцию сослуживцев. Я бы назвал это белой завистью, и все также хотят, чтобы их деятельность была отмечена, и знают, что они тоже так могут. И в городе так же – шум-то идет, поэтому меня всегда с завистью спрашивают: у вас что, есть не только 13-я, но и 14-я зарплата? А я отвечал – бывает и 15-я! Очень важно, когда на предприятии заботятся о коллективе, о своих работниках, поощряют и стимулируют. На АВТОТОР именно так, и это делает наш завод лучшим!»

Сергей Антонович зарекомендовал себя как ответственный работник, успешно справляющийся с со своими должностными обязанностями, пользующийся авторитетом в коллективе.

В день ухода Сергея Антоновича на заслуженный отдых мы попросили его дать напутствие молодым автоторовцам, кто только начинает свой трудовой путь на нашем предприятии.

«Самое главное — не паниковать и не обижаться. Иногда после первой зарплаты у некоторых возникает обида: как же так, я работал так же, как тот, кто давно на АВТОТОР, а получил меньше. Поэтому многие молодые и толковые ребята, которые могли бы стать хорошими специалистами, уходят. Я призываю не делать поспешных выводов. Все обязательно будет, это зависит от опыта, трудового стажа, разряда. Надо учиться и стремиться к саморазвитию - и будет хорошая зарплата, и все будет на АВТОТОР хорошо!» - сказал Сергей Антонович Станкевич.