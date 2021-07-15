Ликвидировать потери: шесть вопросов о «Фабрике процессов»

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Вопросом, как сделать работу компании намного более продуктивной с помощью простых техник, задается любой руководитель. Повысить эффективность труда, не увеличивая затраты ресурсов, возможно благодаря бережливому производству. Сегодня фирмы и предприятия все больше обращают внимание на методики бережливого производства и совершенствуют офисные и производственные функции с помощью участия на «Фабрике процессов».

Что такое «Фабрика процессов»?

«Фабрика процессов» — это площадка, на которой представители компаний перенимают опыт применения инструментов бережливого производства в реальной работе и узнают, как бережливые технологии могут улучшить показатели деятельности предприятия. Эти методики могут применяться как непосредственно на производстве, так и в офисных процессах.

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В Калининграде ее организует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области на базе Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

Что дает «Фабрика процессов» сотрудникам?

Во время проведения «Фабрики» работники получают информацию об инструментах бережливого производства. Они приобретают навык находить потери в производственных и офисных процессах и в дальнейшем могут его совершенствовать путем снижения времени протекания процесса, балансировки загрузки операторов и оборудования, снижения запасов в потоке, снижения количества транспортировок, уменьшения объема партий выпускаемых изделий с целью достижения финансовых показателей, таких как минимальная себестоимость и максимальная прибыль. Также они получают мотивацию применять и распространять методы эффективной работы на предприятии.

А компании?

На предприятии повышается производительность труда, производственные показатели меняются в лучшую сторону, у персонала повышаются квалификация и вовлеченность в рабочий процесс. Кроме того, появляется импульс для внедрения принципов и инструментов бережливого производства.

Кто может участвовать?

Любой сотрудник предприятия — от рядового работника до генерального директора.

Это бесплатно?

Участие на «Фабрике процессов» абсолютно бесплатно для компаний, которые присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Остальные предприятия могут участвовать на платной основе.

Как принять участие в «Фабрике процессов»?

Чтобы принять участие на «Фабрике процессов» бесплатно, нужно войти в национальный проект «Производительность труда». Участником национального проекта могут стать предприятия с выручкой от 400 млн рублей в год, входящие в состав пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспортировки и хранения, строительства и торговли.

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При этом доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале должна составлять не более 50%, за исключением предприятий, участие которых предполагается без привлечения государственных средств.

Детали можно узнать здесь:

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».