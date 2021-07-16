Калининградские предприятия приглашают вступить в национальный проект «Производительность труда»

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Когда сформировалась идея о повышении производительности труда в стране?

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ № 204 о стратегических задачах развития страны до 2024 года В нем одним из приоритетных направлений развития России указано повышение производительности труда: на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли) не ниже 5% к 2024 году. Чтобы достичь этой цели, создан национальный проект «Производительность труда». К нему уже подключились 70 субъектов РФ, 2627 предприятий. 4320 поданных заявок.

Каковы целевые показатели национального проекта?

Национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет нацпроект: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, темп роста валового внутреннего продукта страны - выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения - не ниже инфляции.

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К 2024 году планируется охватить адресной поддержкой 6335 компаний, присоединившихся к программе, освоить 720 лучших практик, адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников, обучить инструментам повышения производительности труда 79,5 тысячи сотрудников.

Какие возможности для предприятия предоставляет национальный проект «Производительность труда»?

Национальный проект «Производительность труда» делится на несколько направлений. Одно из них - «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Это система методической и организационной поддержки: создание потоков-образцов, передача знаний о методиках бережливого производства и подготовка внутренних тренеров.

Также национальный проект «Производительность труда» включает направление «Системные меры по повышению производительности труда». Проект создает условия для финансовой поддержки компаний, вступающих в национальный проект, и дает возможность организовать систему подготовки кадров, обеспечивает экспортную поддержку, помогает в преодолении административных барьеров.

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Обучить руководителей по направлению повышения производительности по программе «Лидеры производительности» можно абсолютно бесплатно участникам национального проекта. Чтобы поучаствовать, нужно просто заполнить заявку на обучение на сайте «Лидерыпро.рф» или на ИТ-платформе «Производительность.рф».

Кроме того, доступ к цифровым сервисам для развития цифровой зрелости, аналитические данные о рынках и удаленную диагностику участники смогут получить через «Цифровую экосистему».

Компании, желающие продвигать свои товары за рубежом и завоевывать новые рынки, становятся участниками программы «Акселератор экспортного роста». На выходе из него предприятия получают сформированный экспортный проект и в течение года выходят на экспортные сделки. Присоединиться к программе можно на сайте Школы экспорта РЭЦ или на ИТ-платформе «Производительность.рф».

Чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса, фирмы могут воспользоваться бесплатным консалтингом опытных экспертов и получить льготный займ по программе «Повышение производительности труда» под 1% годовых. Для этого нужно стать участником национального проекта «Производительность труда».

Как стать участником национального проекта «Производительность труда»? Каковы критерии отбора?

Больше узнать о национальном проекте и его возможностях можно на ИТ-платформе «Производительность.рф». На ней выложены уникальные практики и методики, выработанные в проектах повышения производительности труда в каждом регионе России и в мире.

На платформе представлена информация о структуре национального проекта, его операторе и участниках, полезные материалы, сервисы и услуги для предприятий, вошедших в программу.

Чтобы участвовать в нацпроекте, компания должна отвечать следующим условиям:

1. Выручка - от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС).

2. Предприятие занято в базовых несырьевых отраслях экономики РФ: обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, строительстве, торговле.

3. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале - не более 50%, за исключением предприятий, участие которых предполагается без привлечения государственных средств.

Для участия в национальном проекте важно, чтобы руководство было готово к изменениям и смогло выделить ресурсы для реализации проекта.

Как и куда подать заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда»?

Подача заявки проходит следующим образом: необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в личном кабинете ИТ-платформы «Производительность.рф», указать контакты заявителя, предоставить общую информацию о предприятии, заполнить страницу с финансовой информацией о предприятии, скачать заполненную заявку, подписать у уполномоченного представителя компании и прикрепить скан подписанной заявки вместе со сканом подтвержденного документа по выручке по форме № 2 в разделе «Заявки на участие в проекте» в личном кабинете ИТ-платформы «Производительность.рф».

Также можно обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области») по следующим контактам:

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru, info@mbkaliningrad.ru.

Сайт национального проекта (ИТ-платформа) - «Производительность.рф»