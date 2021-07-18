Черная суббота на калининградских пляжах: за сутки разрывные течения унесли в море четырех человек

В субботу на Балтике было ветрено, купаться в такую погоду довольно опасно из-за разрывных течений. Фото: СОЦСЕТИ

За минувшие сутки сотрудники следственного управления по Калининградской области СК России пять раз выезжали на место гибели людей на воде. Как сообщили в пресс-службе СК, четыре человека погибли в Балтийском море, они стали жертвами разрывного течения.

Так, в районе поселка Сокольники Зеленоградского района на необорудованном пляже 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына, которого начало уносить течением, однако сам выбраться не смог. Его тело без признаков жизни на берег вытащили другие отдыхающие.

В поселке Приморье погиб 61-летний мужчина, отдыхавший на "диком" пляже. Его унесло в открытое море.

34-летний житель Гурьевского района погиб, спасая своего малолетнего сына и двух племянников, которых стало уносить в море в поселке Куликово Зеленоградского района возле казино "Собрание".

- Пляж в указанном месте также не оборудован для купания, - уточнили в Следственном комитете.

В тот же день около 21 часа 30 минут в Зеленоградске в черте городского пляжа утонул 24-летний житель Калининграда, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Их также стало уносить отбойным течением в море. Тело молодого человека нашли глубокой ночью - его выбросило на берег практически в том самом месте, где он утонул.

- Следует отметить, что спасательные посты на пляже в Зеленоградске дежурят до 21 часа, - добавили в СК.

Но это не все трагические случаи. В водохранилище в поселке Колосовка Зеленоградского района во время купания утонула 41-летняя жительница Калининграда, отдыхавшая со своим сожителем.

- Во всех случаях следователями регионального управления Следственного комитета для установления точной причины смерти граждан назначены судебно-медицинские экспертизы, детального выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК.

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Пока стояла жара, каждые выходные нам приходила "черная сводка": на одном пляже утонули столько-то человек, на другом - столько-то. Почти всегда в этих сводках фигурирует самый западный город России - Балтийск и поселки, его окружающие - Мечниково, Павлово... Калининградцы хорошо знают, что море в этом районе очень коварно, а порой смертельно опасно. Причина тому - разрывные течения, из-за которых случилась не одна трагедия. Мы попытаемся ответить на наиболее распространенные вопросы о разрывных течениях, возможно, это вам поможет в минуту опасности (подробности).