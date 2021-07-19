«Я говорила Ричарду: «Не ходи, очень сильные волны», а он не послушал и бросился в море»

Ричард Элуемунор и его молодая жена Наталья. Фото: из семейного архива

В субботу, 17 июля, в Зеленоградске, спасая унесенную в море девушку, утонул Ричард Элуемунор, студент КГТУ из Нигерии. В Калининград он приехал из Африки в 2019 году, а всего три месяца назад женился – любовь нашел в нашем городе. Наш сегодняшний рассказ – об отважном парне из Африки, которому было всего 26 лет.

Приехав в Калининград, Ричард изучал русский язык на подготовительном отделении, потом стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления. Учился усердно, жил со всеми дружно, а однажды познакомился с девушкой из Калининграда – Наташей. Молодые люди строили планы на жизнь, но сбыться им было не суждено.

Ричард женился всего три месяца назад – любовь нашел в нашем городе. Фото: из семейного архива

В тот роковой вечер Наталья и Ричард с другом поехали в Зеленоградск поужинать. Сидели на пляже, смотрели на волны – море было неспокойное. Неподалеку от них отдыхала компания девушек. Они то и решили искупаться. И поначалу все было весело – девчонки прыгали в волнах и смеялись. Но волны становились все сильнее и в какой-то момент одну девушку начало утягивать течением в море. Ее оттащило от берега и стало бить о волнорез. Послышались крики: «Помогите!».

- Спасателей не было, никого не было, и никто сначала не помогал. Ричард разделся и пошел в воду, - Наталья, молодая жена героя, не может сдержать слез. – Он доплыл, схватил ее. Потом в воду забежали другие люди и перехватили ее. Девушку вытащили. Но про Ричарда все забыли, его никто не вытащил, его унесло течением и накрыло волной.

Все это происходило на глазах любимой. Она побежала по волнорезу, говорит, что хотела прыгнуть в воду, чтобы помочь. Удержал ее мужчина, который рванул за ней.

- Ричарда унесло далеко за волнорез. Он утонул, я видела. Тело нашли только ночью, - говорит Наталья.

Наталья со слезами на глазах рассказала об обстоятельствах трагедии. Фото: Александр КАТЕРУША

Девушка вспоминает, что просила Ричарда не лезть в воду. «Не ходи. Очень сильные волны. Ты умрешь», - говорила она. Но парень не послушал и убежал. Дома, в Нигерии, Ричард учился в морской академии. Отважный моряк, он понадеялся, что окажется сильнее Балтики.

- Он всегда такой: всем помогает, для всех все делает. И в этот раз не послушал никого. Он был очень добрым, отзывчивым. У него было много друзей, и он всегда говорил о то, что жизнь – это подарок. Он каждое утро это говорил, повторял, что нельзя унывать. Ценил и любил жизнь. Он всегда оставался хорошим, несмотря на плохих людей, которые обижали его – потому что в России сложно, - говорит Наталья и признается, что Ричард для нее был не только мужем и другом. Ей он заменил отца, который погиб много лет назад.

Вокруг Ричарда было всегда много людей. Он притягивал своей энергетикой.

- Ричард всегда говорил: «Ты мне как младший брат», - вспоминает друг Ричарда Абдул Кадир Мохаммед, студент из Ганы. - Пять дней назад он мне позвонил и сказал, что хочет, чтобы я приготовил ужин и ждал в гости. Я бросил все дела и начал готовить, вечером он пришел с женой. За столом мы еще шутили, что если у них родится ребенок, гулять с ним буду я. В тот день, когда он погиб, он звал меня на море. Но я не смог поехать, были планы. А поздним вечером узнал, что он утонул, и его не могут найти. Мы с другом взяли такси и помчали на море… Я был в шоке, ведь четыре часа назад мы разговаривали по телефону, а вечером должны были встретиться. Моего друга Ричарда я никогда не забуду.

«Ричард всегда говорил: «Ты мне как младший брат», - вспоминает друг Ричарда Абдул Кадир Мохаммед, студент из Ганы. Фото: Александр КАТЕРУША

- С Ричардом мы не были близки, но дружили в соцсетях, и я видела, как он относился к другим. Он любил жену и других людей, любил жизнь и я рада, что он был моим другом, - рассказывает африканская студентка Грейс.

Ричард занимался спортом и музыкой, читал рэп. В Калининграде он не чувствовал себя чужим, у него было много русских друзей. Любили его и в университете.

Как о добром человеке, о Ричарде вспоминают его преподаватели.

- Он учился в моей группе на подготовительном факультете с другими ребятами из Африки. Что мне сразу понравилось, так это его открытость и воспитанность. Со слов Ричарда я поняла, что воспитанием занималась его мама. Очень бы хотелось, чтобы она, находясь далеко в Нигерии, услышала слова благодарности за то, что воспитала замечательного, доброго, порядочного и честного человека. Мы все видим, что нравственные качества границ не имеют, - говорит Мария Гаврилова, доцент кафедры русского языка КГТУ.

На родине парня, в Нигерии, уже знают о случившемся. Мама Ричарда попросила прислать фотографию сына, чтобы убедиться, что это он.

- Меня не пускают к нему в морг, не показывают его. Говорят, что закрытый объект и нужно ждать выдачи тела. Его опознали с моих слов по кольцу и шраму, - говорит жена Наташа. – А семья ждет фото…

Еще одна деталь, на которую обращают внимание студенты и преподаватели – никто со стороны спасенной девушки или она сама не вышла на связь с семьей и близкими погибшего из-за нее Ричарда.

КГТУ пообещал взять на себя все необходимые расходы и оказывает близким погибшего студента помощь.