Вдову чернокожего студента, ценой собственной жизни спасшего девушку в Зеленоградске, затравили в соцсетях

Наталья и Ричард поженились три месяца назад... Фото: из семейного архива

В субботу, 17 июля, в Зеленоградске произошла трагедия. 26-летний студент из Нигерии Ричард Элуемунор и его супруга Наталья сидели в кафе в районе "Розы ветров". Море было беспокойным, волны с шумом накатывали на берег, но некоторые храбрецы все равно лезли купаться. Неожиданно стали раздаваться крики "Помогите!" - у волнорезов тонула девушка. Несколько человек скинули одежду и бросились на помощь. Среди них был и Ричард. Ему удалось вытащить купальщицу из пучины, но самого его унесло в открытое море. Студент утонул, тело его нашли только ночью.

- Он всегда такой: всем помогает, для всех все делает, - рассказала Наталья о погибшем муже через два дня после трагедии. - Он был очень добрым, отзывчивым. У него было много друзей, и он всегда говорил о том, что жизнь – это подарок. Он каждое утро это говорил, повторял, что нельзя унывать. Ценил и любил жизнь.

Позже Наталья разместила пост на своей странице в Инстаграме, где написала о том, что ее муж бросился спасать незнакомую девушку, а ему на помощь никто не пришел. "Родной, моя семья, моя жизнь, я так хочу к тебе, я так скучаю. Моя жизнь закончилась сегодня и навсегда", - написала безутешная вдова.

Этот пост Натальи в Инстаграме вызвал массированную атаку хейтеров. Фото: Instagram.com

На страницу Натальи стали приходить сочувствующие ее беде, появилось множество комментариев, выражающих поддержку девушке. Вот некоторые из них:

"Он поступил, как настоящий Мужчина и Герой. Жизнь несправедлива... Мои соболезнования".

"Милая девушка, прими наши соболезнования. Как жалко Ричарда, он настоящий герой! Вечная ему память и вечный покой. Пусть душа его покоится с миром".

"Чудовищная трагедия... Нет слов, чтобы утешить вас, любые слова кажутся пошлыми и пустыми... Выражаю вам восхищение поступком вашего мужа, скорблю и соболезную..."

Но в какой-то момент тональность комментариев изменилась. "Интересно, у нас только про одного человека будут писать? Другие не нужны, да?". Это стало своего рода сигналом. На страницу Натальи Элуемунор посыпались жестокие и отвратительные комментарии блюстителей "чистоты расы". Приложил к этому руку и скандально известный создатель т.н. "Мужского государства" Владислав Поздняков, который сейчас скрывается от уголовного преследования за границей.

- Это было очень тяжело читать, как могут люди так думать? - плача, говорит Наталья. - Ведь человек погиб...

Но это были только цветочки. Вскоре оскорбления и угрозы стали поступать в личные сообщения не только Наталье, но и тем, кто "осмелился" публично ее поддержать и назвать ее мужа героем.

- Мне сыпались и продолжают сыпаться угрозы, меня оскорбляют, называют "чернильницей" - за то, что я вышла замуж за чернокожего парня, грозятся убить, сжечь, - плачет девушка. - Я не знаю, как это остановить... Но я не буду закрывать аккаунт, по крайней мере, до тех пор, пока моя петиция по установлению спасательного поста в том месте, где утонул мой муж, не наберет нужного числа голосов.

- В полицию будете обращаться?

- Нет, не буду, я считаю, это бесполезно...

Сейчас вакханалия в Инстаграме немного поутихла. Большинство расистских комментариев было удалено, но осадок остался. И сейчас потерявшую мужа девушку пытаются успокоить совершенно незнакомые люди: "Не слушайте хейтеров, ваш муж - герой и не важно какого цвета кожи! В раю не смотрят на национальность, а я верю что он там! Соболезную, держитесь!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не ходи - сильные волны, ты умрешь»: в Зеленоградске студент из Нигерии спас незнакомку, а сам утонул

В субботу, 17 июля, в Зеленоградске, спасая унесенную в море девушку, утонул Ричард Элуемунор, студент КГТУ из Нигерии. В Калининград он приехал из Африки в 2019 году, а всего три месяца назад женился – любовь нашел в нашем городе. Наш сегодняшний рассказ – об отважном парне из Африки, которому было всего 26 лет (подробности).