Спасатель Николай Баженов, вытащивший из пучины более 300 человек: Когда тонула семейная пара, я молил бога: «Продержитесь еще чуть-чуть!»

Николай Баженов работает морским спасателем уже 11 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Минувшие выходные называют «черными» – море штормило, появились течения, на взморье и водоемах Калининградской области утонуло восемь человек. К счастью, многих удалось спасти. И спасатели – настоящие герои. Один из таких – спасатель из Балтийска Николай Баженов. Ему 32 года. Родился и вырос в Балтийске. С детства у моря, все лето с мальчишками в воде. Так что Балтику обожает, знает море очень хорошо. Только за субботу и воскресенье он спас пятерых.

ОБ УИК-ЭНДЕ

- Николай, расскажите, как прошли ваши выходные.

- Спас молодую семейную пару, их ребенок на берегу остался – девочка стояла и рыдала. Они тонули – утянуло в море. Не выплыли бы сами однозначно. Уже выбились из сил.

Третьим спасенным был мужчина на центральном пляже. Четвертого я передал напарнику, он спас его. Пятый – парень у госпиталя в Павлово. Его Андрей зовут, тоже унесло в море. Мама его звонила мне, благодарила, в соцсети слова благодарности писала.

- В Павлово долго пришлось ехать из Балтийска?

- Быстро добрались. Я не ехал, летел, давил на гашетку нашего «УАЗ Патриот». 70 километров он ехал по песку, а может и все 100. Молодой человек минут 20 на воде держался. Жить захочешь – еще дольше продержишься!

- Не у всех так получается спасателя дождаться.

- Не у всех. Бывает, не успеваем доехать, они уже под воду идут. И когда семейная пара тонула, я переживал: «Продержитесь еще чуть-чуть».

- Есть практический совет, как дождаться помощи?

- Многие звонят 112. А это лишнее время! Представьте, звонят 112, там ищут телефон спасателя… Лучше звонить напрямую: + 7 952 79 30 774. Пусть все забьют этот номер в телефоны. Это прямой номер спасателей Балтийска.

Утопающему же нужно набраться сил и максимально долго постараться держаться на воде.

Есть герои, которые пытаются спасти людей. И в выходные такое было. Я бегу в воду, а там уже по пояс человек десять стоят. Они, наверное, стоят и понимают, что дальше – смерть. Дальше они не идут, боятся, может, набираются смелости. И я им говорю: «Парни, не стоит. Не лезьте! Идите на берег. Я сам». Потому что не хочу и их вытаскивать потом. Лучше не заходить в воду.

О НОВЫХ ПОСТАХ

- В Мечниково и Павлово постоянно кто-то тонет. Давно возникла необходимость установить там спасательные посты. Как думаете?

- На мой взгляд, да, поставить. Но это вопрос к начальству… Мое мнение – нужно расширить штат, купить больше автомобилей-джипов. Тонут люди не в штиль, а в плохую погоду, в шторм, когда отбойные течения возникают. Чтобы в такие дни просто патруль на машине выезжал. Два человека выехали, встали на одной точке – вот вам и пост. Стоишь напротив ямы, где течение. Шторм закончился – уехали. На УАЗике я быстро доезжаю до тонущих. И пострадавшего можно увезти. Чем ты более мобилен, тем больше шансов. Не будем экономить на машинах, будут спасенные жизни.

- Чего еще сегодня не хватает спасателям?

- Это к начальству. У меня свои ласты, свое оборудование. Штат укомплектован. Но жалко, что мы не на постоянной основе. Каждый год приходят новые люди. Приходится обучать, тренировать. Нынешних спасателей в следующем году не будет, это сезонные работники.

Николай Баженов (четвертый слева в верхнем ряду) со своими коллегами по укрощению волны и спасению утопающих. Фото: СОЦСЕТИ

О СПАСЕНИЯХ

- Когда едете к тонущему человеку, какие мысли в голове?

- «Хоть бы не утонул, хоть бы не утонул». Быстрее доехать – главное. От мыслей о том, что он там захлебывается, я так начинаю переживать, что у меня у самого дыхания не хватает. А это я еще не в воде, а только на подъезде, на подходе! И мне будто воздуха не хватает, я даже задыхаюсь от волнения. Как будто это я тону.

- Говорят, вы уже 300 человек спасли. Правда?

- Да, это так. Даже больше.

- Самого первого спасенного помните?

- Да, помню. Какой-то нерусский мужчина был. Впервые, как только пришел работать, погода была такая же, как в минувшее воскресенье: волны, течения. В тот день тонули по очереди 8 человек. Хотя у меня был случай, когда одновременно тонуло 8 солдат-контрактников, их пришлось вытягивать. Хорошо, их в бинокль с променада увидел, и к ним. По пути захватил надувной банан. А эти военные уже начали друг друга топить, друг за друга цепляться. Когда тонешь, другой человек тебе как буек становится, ты уже ничего не соображаешь, лишь бы спастись. Так я солдатам: «Схватились за банан!». Так к берегу эту толпу и потащил.

А как-то приехал на море, когда у меня смены не было. Думал, чайку попью. Вышел на смотровую площадку, посмотрел в бинокль за территорию пляжа, подальше. Увидел две точки в волнах на приличном расстоянии от берега. Понятно было, что двое тонут. Сразу стартанули туда! А там тонула девочка Катя (наш герой всегда знает имена спасенных. - Ред.), со своим отцом. Отец кричал: «Помоги дочке, спаси дочку!», а у самого - предсмертное состояние, он уже под воду уходил, будто прощался. Я ему: «Нет, давай сюда!». И в тот момент я, признаться, сам запаниковал. Жизнь перед глазами промелькнула, почему-то детство вспомнилось. Но потом я пришел в себя, думаю: «Что со мной? Что это я паникую?». Я собрался с духом, успокоился. Главное, их успокаиваешь, а самому страшно! Но спас тогда, все хорошо закончилось.

Был похожий случай, только там уже мальчик с отцом тонули. Этот мальчик уже вырос, видел его недавно.

На Витланде молодая пара тонула. Муж утонул, а девушку я вытащил. Она на берегу сказала: «А мы день назад только поженились». Всякое бывает…

- Были моменты, что вы сами тонули?

- Было. Но не на работе. Мне 16 лет было, вместе с соседом Андрюхой пошли купаться. Я еще не понимал, что такое течения. И нас начало утягивать. Я не плыл, а просто стоял за счет высокого роста, а песок из-под ног уходит! Смотрю, Андрюха сзади кричит: «Помоги!». У меня мысль мелькнула: «Если утонет, что же мне его родителям говорить?». Я ему руку протянул. Наверное, это было мое самое первое спасение. Еще не профессиональное. Потом девочек на матрасе вытаскивал, это уже лет в 17-18 было. Тоже на балтийском пляже, три девчонки тонули.

- Как вы стали спасателем? Где тренировались?

- Окончил КМРК, компьютерщик. Никаких разрядов по плаванию у меня нет. Я раньше работал в поисково-спасательной службе, куда старший брат – Алексей Баженов – привел. Так я попал на озера. Там тренировался. Переплывал Голубые озера, Шенфлиз. Коллеги у виска пальцем крутили, мол, зачем ты это делаешь? А я тренировался, мне нравилось. Подсознательно к чему-то готовился. Хотелось мне! И по сей день я тренируюсь, проплываю по 5-10 километров. Бывает плаваю два часа без остановок. А морским спасателем работаю уже 11 лет.

Николаю 32 года, родился и вырос в Балтийске. Фото: СОЦСЕТИ

О ПАНИКЕ

- Почему нужно опасаться разрывных течений?

- Тонут как раз, когда течения. Волна идет массой на берег, а уходит через промоину, через яму. Сверху вода уходит и получается то, что называют труба, тягун, отбойное течение, рип, речка. Мы говорим: «Речка пошла». Как речка в море - уносит человека. Человек плывет к берегу, а его тянет в обратную сторону. Андрей, которого я вытащил в Павлово, и говорил, что пытался плыть к берегу, но не получается, силы заканчиваются.

- Что нужно делать, если вдруг попал в отбойное течение?

- Сохранять спокойствие и попытаться плыть вдоль берега. Это будет сложно. Но если запаниковал – считай все. Потому что учащается дыхание, вода попадает в трахею. Нельзя поддаваться панике. Но лучше вообще не попадать в течение. Не ходить в море, когда волны. Зачем играть в русскую рулетку и гадать, выплывешь или нет!? И еще – нужно купаться там, где есть спасатели! А многие хотят отдыхать в диких местах…

ВАЖНО!

+ 7 952 79 30 774 - номер спасателей Балтийска.

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