«Было страшно, но я знал, что выплыву»: ветеран морской пехоты из Балтийска спас четырех человек

Константин Нейцель служил в морской пехоте, воевал в Чечне. Фото: СОЦСЕТИ

В тот вечер 62-летний офицер из Балтийска Константин Нейцель отдыхал с женой и 5-летней внучкой в Светлогорске на пляже в самом конце нового променада. Волны были сильные, поэтому решили не купаться.

- Жарко было, я зашел в воду по колено. Море бушующее, а люди купаются! Я еще подумал: «Вот они отважные какие». И тут же почувствовал, как из-под ног песок уходит, как тянет течением. Прислушался - вдалеке девчонка кричит: «Помогите!». В голове у меня что-то сработало, кинулся в воду.

Девочка тонула на расстоянии 50-80 метров от берега. Но это расстояние Константин преодолел быстро. Подплыл, а девчонка, на вид ей лет 15, повторяет: «Тону, тону». Схватил он ее за руку, и вместе доплыли до волнореза.

- Я плыл поперек волны, закинул ее на деревянный волнорез. Она там сидела-сидела, а потоми вдруг закричала: «Дедушка!» и бросилась в воду. Оказывается, дедушка пошел ее спасать и сам начал тонуть.

- Я снова ее закинул на волнорез, сказал: «Сиди тут, никуда не дергайся. Спасу дедушку». Его к этому времени подбило к нам волнами. Я вылез на волнорез сам и его кое-как затащил. С берега парни подошли, начали помогать. Волны накрывали и били сильно.

Константин - участник боевых действий в Чечне, ветеран морской пехоты. Словом, человек натренированный и с характером. Поэтому, когда в воде он увидел еще двух тонущих, не раздумывая, начал помогать и им. Это были два молодых человека.

- Вытащили первого парня, потом второго, который там дольше всех плавал. Ему уже плохо было. Он говорил: «Все, не могу, руки онемели, ноги затекли». Потом втроем еще полчаса по волнорезу до берега ползли. Того, у которого руки онемели, я на волнорез посадил лицом к морю. Он так и полз на пляж. Развернуться не мог, да просто боялся, что сорвется снова в воду, - рассказывает Константин.

Герой говорит, что не он один вытаскивал людей, а что отдыхающие со всех сторон помогали. Но мы-то точно знаем, что если бы не быстрые действия Константина, то и спасенных, возможно бы, не было.

На берегу всех неудачливых пловцов ждала карета скорой помощи.

- Стали забирать этих спасенных, а я оделся и пошел. Чувствовал себя нормально, воды не нахлебался. Хотя, когда уносить начало, мне не по себе стало. Потом как-то сосредоточился, загребал больше одной рукой, все вдоль берега старался. Я знал, что далеко не унесет, знал, что выплыву. Живот и грудь о волнорез поранил, конечно, руки и ноги в синяках и порезах от ракушек. А так - бодр и весел, жив-здоров. Вы напишите еще раз, чтобы народ в волны в море не лез. Выбраться очень тяжело.

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