«Внутри этой трубы - ветер ураганной силы»: жителей Янтарного напугал грандиозный смерч

Смерч был похож на гигантского воздушного змея. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Накануне над морем в районе Янтарного пронесся грандиозный смерч. Местные жители стали выкладывать фото и видео в социальных сетях и делиться тревожными комментариями:

- Ну вот, отдохнули, а еще недавно светило солнышко.

- Главное, чтобы он сам поселок не накрыл...

Правда, некоторые смельчаки продолжили купаться, невзирая на не очень благоприятную погоду.

Впрочем, водяной вихрь пронесся довольно далеко от береговой линии, на расстоянии нескольких километров и к пляжу приближаться не стал.

Как сообщила "Комсомолке" Галина Баринова, профессор кафедры географии, природопользования и пространственного развития БФУ, подобные смерчи возникают каждое лет и причиной их образования являются высокие температуры.

- Летом смерчи в Калининградской области бывают и над сушей, и над морем. Явление весьма опасное. Смерч образуется в результате большой неустойчивости атмосферного воздуха в грозовом облаке, из него спускается образование в виде хобота. Скорость движения очень большая. Внутри этой трубы - ветер ураганной силы, больше 50 метров в секунду, - сказала Галина Баринова, добавив, что смерчи формируются в июле-августе при высоких температурах.

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