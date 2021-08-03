По словам Николая Николаевича, на утро после инцидента ему стали звонить испуганные родственники и друзья. Фото: Иван МАРКОВ

Инцидент произошел вечером в понедельник. Самолет компании«ЮТэйр», выполнявший рейс из Калининграда в Москву, попал в мощный грозовой фронт, из-за чего не смог приземлиться во «Внуково» и вынужден был отправиться в «Домодедово». Среди пассажиров рейса был экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, занимающий сегодня должность старшего вице-президента «Ростелекома», и его семья. Они возвращались в столицу из отпуска, который провели на востоке нашего региона.

«Комсомолке» удалось дозвониться до Николая Цуканова и узнать подробности случившегося

- Сегодня мне уже мои товарищи, знакомые и родственники оборвали телефон в панике. Все спрашивают: «Что случилось?», - признался Николай Николаевич. - Да, мы сели в «Домодедово» вместо «Внуково». Летел я с женой, дочкой и сыном в эконом-классе. Сам-то я в такие ситуации не раз попадал, ситуации и сложнее были, а с семьей – впервые, хотя дети у меня много летают: и с Урала, и из Питера. Даже маленькая Маша со мной летала не один десяток раз на самолетах, она привыкла.

По словам Николая Цуканова, когда лайнер приблизился к аэропорту и приступил к снижению, началась сильная тряска.

- Пилот сделал первую попытку посадить самолет, мы увидели молнию и то, что ливень заливает иллюминаторы, услышали гром. Случилось первое потряхивание. Потом еще чуть потрясло, но люди были спокойны. Пилот объявил, что мы идем на второй круг. А вокруг что-то там мелькало и гремело. Было даже ощущение, что мы под водой летим, - вспоминает экс-губернатор. - На посадку четыре или пять раз заходили. Мы раза четыре видели одну и ту же точку - то вниз самолет опускался, то поднимался резко вверх. А потом нам сказали, что садиться будем на запасной аэродром.

Многие пассажиры снимали происходящее в салоне и за бортом на свои смартфоны, но, по наблюдению Николая Цуканова, «не трепещали».

- В основном, все вели себя достойно, но кто-то сел на пол. Это была женщина. Она очень боялась, и там ей показалось безопаснее. Когда мы сели, нам объявили, что это «Домодедово». Пилот и экипаж мне показались спокойными. Истерик и криков со стороны пассажиров тоже не было никаких. Однако таких оглушительных аплодисментов при приземлении я не слышал ни на одном концерте. Интересно, что во «Внуково» был шквальный ветер и ливень, а в «Домодедово» дождик чуть покапывал.

Когда пилот объявил, что желающие могут выйти в «Домодедово», а остальные после дозаправки полетят обратно во «Внуково», пассажиры проголосовали ногами.

- Как только пилот сказал, что сейчас подадут трап, народ загудел – никто уже не хотел во «Внуково» и снова рисковать. Сбор вещей был моментальным. Когда дверь открылась, народ буквально вымело. Я даже не знаю, остался ли кто-то в самолете. Все втиснулись в один автобус, так что там дышать невозможно было, и принялись обсуждать полет.

Приключения на этом не закончились. Самолет не только приземлился намного позже запланированного времени, но еще и с багажом случились проблемы.

- Сели мы, наверное, в первом часу ночи, - говорит Николай Цуканов. - Мы ведь с коляской были, у меня дочка маленькая спать хотела и плакать начала. Поесть в зоне получения багажа тоже, как вы знаете, невозможно. Нам объяснили, что из самолета нужно выгрузить весь багаж и рассортировать его, чтобы вернуть тем, кто остался в самолете. В общем, часа полтора-два мы в аэропорту провели. Зато я увидел знакомых калининградцев, постояли, пока ждали, поговорили.

После выдачи багажа Николай Николаевич вспомнил, что ему тоже нужно вернуться во «Внуково»:

- У меня там автомобиль на парковке стоял, но я рисковать семьей и детьми не планировал – вызвал такси. Для чего лишний раз судьбу испытывать? Зато, как доехали, дети мои уснули спокойно, и сегодня днем про эту историю уже никто из них не вспоминал.