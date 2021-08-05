Меры "Единой России" принесли результаты - стоимость сезонных овощей снизилась

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Заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев, руководитель рабочей группы по мониторингу цен на сезонные овощи, созданной на площадке партии “Единая Россия”, сообщил о снижении стоимости продуктов, входящих в “борщевой набор”.

По сообщению издания, Гордеев отметил, что значительное снижение цен в регионах РФ наблюдается на рынках и ярмарках, где производители сельхозпродукции продают свои товары напрямую без посредников. Также он сообщил, что за последние дни были открыты дополнительные торговые точки. В том числе на Крымском полуострове, на Кубани и в Бурятии открыли от тридцати до пятидесяти дополнительных ярмарок.

Партия ЕР продолжает проводить мониторинг цен не только в крупных торговых сетях, но и на ярмарках. Также члены “Единой России” работают с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых надбавок.

Все региональные отделения партии контролируют ситуацию со стоимостью “борщевого набора”. Они мониторят стоимость сезонных овощей, обеспечивают заключение соглашений об уменьшении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями товаров. В пятидесяти трех регионах было проведено четыреста пятнадцать встреч с ретейлерами. Также в восьмидесяти трех субъектах России провели свыше четырех тысяч рейдов по торговым точкам для фиксации стоимости основных продуктов питания. В пятидесяти девяти регионах открыли свыше тысячи двухсот ярмарок с конца июля текущего года.

Меры, которые были предложены “Единой Россией” и Правительством РФ, приносят результаты, отмечают в регионах. Например, в Липецкой области цены снизились в среднем на четырнадцать процентов. В прошлом месяце представители рабочих групп ЕР договорились о минимальной наценке на сезонные овощи - не более пятнадцати процентов. Также существенно упали цены на овощи в Нижегородской области. Тенденция на снижение стоимости картофеля и огурцов наметилась в Калужской области. В целом дефицита по овощам не наблюдается.

“Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи выполняются. А кроме того, мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Эффект от снижения потребительских цен повышается”, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

На сайте ER.ru сообщается, что на площадке ЕР было проведено совещание с главами Правительства России и губернаторами регионов, а также представителями торговых сетей и аграриями. На нем озвучили конкретные меры, которые помогли за две недели добиться снижения цен на сезонные овощи.

«Мы провели переговоры с сельхозпроизводителями, руководством торговых сетей, фермерами. И это уже повлияло на снижение цен на так называемый «борщевой набор». Но нам необходимо сейчас предпринять меры на будущее, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

В Калининградской области ярмарки, как постоянные, так и выходного дня, работают во многих муниципалитетах. Они оправдали себя, поскольку позволяют сократить путь от производителей сельхозпродукции до покупателя, соответственно, издержки на посредников. Но ситуация последних недель показала, что, например, в самом Калининграде ярмарки выходного дня следует устраивать не только в центре города, но и в удаленных от центра жилых кварталах. Мы проехали с мэром города по разным микрорайонам и убедились, что надо изыскивать места под создание таких торговых точек. Чтобы людям не надо было тратить время и деньги на дорогу. Иначе получится, что эти расходы сделают для конкретного человека картошку и капусту еще дороже», - отметил руководитель рабочей группы по вопросам урегулирования цен на «борщевой набор» в Калининградской области Валерий Губаров.