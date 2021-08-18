«Почему вы меня не держите?!» Наташа Королева оседлала быка в Калининграде

Наташа призналась в любви к Калининграду и сфотографировалась на памятнике. Фото: Instagram.com

Известная певица, исполнительница знакомых с детства шлягеров «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» Наташа Королева славно проводит время в Калининграде. Деталями отдыха она делится на своих страницах в социальных сетях.

И отдых получается действительно запоминающимся. Вначале Наташа, одетая в вызывающий красный костюм от Аники Керимовой, посетила информационный центр туризма, где певице выдали краснокожую книжицу с надписью «Кё». Паспорт калининградского туриста.

- Вот такие паспорта нам выдали в Калининграде, и мы отправляемся в путешествие! - с широкой улыбкой говорит Наташа.

Путешествие началось возле памятника «Борющиеся зубры», или, как говорят в народе, «Быки». Кто-то из местных сообщил Наташе, что в Калининграде существует традиция - забраться на памятник. Мол, если заберешься, то вернешься в Калининград снова. Певице Калининград очень понравился, вернуться она хочет уже сейчас, поэтому поверила и, рискуя испачкать свой ярко-красный наряд, полезла на «Быков».

Сделать это оказалось, кстати, не так просто, пришлось прибегнуть к помощи прохожих - поклонников творчества Королевой. Один из мужчин встал на четвереньки, другой протянул певице руку. Наташа поставила на широкую мужскую спину одну ногу, потом другую, потом...

- Что же вы меня не держите! - закричала Наташа.

Она чуть было не рухнула в фонтан, журчащий возле памятника. Но повезло - певицу удержали. И через пару секунд она была уже на «быке». Точнее, на постаменте памятника «Борющиеся зубры» работы скульптора Августа Гауля, установленного в Кёнигсберге в далеком 1912 году. Фотография певицы под сенью бронзовой скульптуры украсила звездный Инстаграм.

Чтобы залезть на "быков", Наташе пришлось обратиться за помощью к мужчинам. Фото: Instagram.com

Правда, понравился отчаянный поступок Наташи Королевой не всем.

- Что она делает? Куда она залезла? Это же исторический памятник! Вот они туристы, которых мы заслужили! Уровень культуры просто огонь! - забурчали недовольные комментаторы в Инстаграме.

Другие комментаторы-злопыхатели и вовсе усомнились в существовании традиции залезать на памятник:

- Первый раз слышу про такую традицию, у нас есть другая традиция, связанная с «Быками», которая происходит обычно на Пасху...

Про другую традицию - красить бронзовым животным самые секретные части их тел - Наташе Королевой, к счастью, не рассказали.

Впрочем, критика недовольных калининградцев певицу ничуть не смутила. Она продолжила путешествие и после «Быков» отправилась к Бранденбургским воротам, где также стала главным объектом фотосессии и пожирающих взглядов поклонников. Потом посетила еще и Кафедральный собор (ну куда же без него?) и сфотографировалась на зеленой травке у краснокирпичных стен.

Путешествие продолжилось на берегу моря, в Светлогорске. Окунувшись в атмосферу старого Раушена, Наташа Королева решила, что должна соответствовать месту. Поэтому красный костюм с белыми цветочками и черными кружочками был забыт. Певица, пританцовывая, фланировала по центру Светлогорска в не менее вызывающем, но куда более откровенном наряде - шляпке и коротком белом платьице. Прямо как баварская девица, прилетевшая к нам прямиком с Октоберфеста. Ролик, выложенный в ТикТоке, вызвал безумное количество лайков и столько же комментариев. Причем в отличие от истории с «Быками» съемки прогулки по Светлогорску публике очень понравились. Особенно мужчинам.

- Как хороша Наташа! - вздохнул Игорь.

- Отлично выглядите, - скромно отметил Айнур.

А вот Ренат на сдержал эмоций:

- Сочная ягодка!

И только Тарзан, запертый в душной Москве, никак не высказался - наверное, завидовал и немножко ревновал.

Наташа погуляла по Светлогорску в откровенном наряде. Фото: СОЦСЕТИ

После прогулки по городу Наташа отправилась на променад, где насладилась прохладой морского ветра, послушала шум волн и отведала под эту несравненную музыку бокальчик (а может, и не один) доброго калининградского пива.

Как нам удалось узнать, Наташа Королева приехала к нам в отпуск после напряженной работы в шоу «У-Дачный чарт» на телеканале «МУЗ-ТВ».

- Прямиком со своей дачи, где проходили съемки весенне-летних выпусков, ведущая отправилась в отпуск на морское побережье - делиться самыми лучшими клипами под шум волн и нырять в летние хиты, - сообщили на канале.