Гости Калининграда вслед за Наташей Королевой забираются на памятник «Борющиеся зубры» для фотосессии

Гости Калининграда тоже хотят фотографироваться верхом на памятнике. Фото: Александр КАТЕРУША

Тренд задан! Не успела поп-дива Наташа Королева (она гостит в Калининградской области) спуститься на землю после фотосессии меж двух бронзовых зубров, как появились дерзкие подражатели.

- Возвращаюсь с работы, смотрю, к «Быкам» (неофициальное название памятника "Борющиеся зубры" в Калининграде. – Ред.) кто-то карабкается. Подошел ближе – мужчина уже располагается на постаменте, - рассказывает возмущенный горожанин. – А его супруга еще и приговаривает, мол, левее возьми, прямо встань. Безобразие! Августу Гаулю (автор памятника. – Ред.) такое и не снилось!

Добавим, в этом турсезоне не только Наташа Королева нарушила калининградский уклад и общественный порядок. Так, сербский и российский актер Милош Бикович прокатился на квадроцикле по нежнейшим дюнам Куршской косы (только погрозили штрафом). Позднее дюнам снова досталось. Российский пауэрлифтер Кирилл Сарычев записал видео, как он, ух, какой могучий силач, спускается к заливу по визитной карточке национального парка «Куршская коса» (сообщалось, что в отношении гостя начато административное расследование, его поведение оценивалось штрафом в размере 4 тысячи рублей).

О приключениях исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» в Калининградской области можно узнать здесь.