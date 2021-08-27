В Германии появились предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

В ближайшее время плакаты должны снять. Фото: www.nordkurier.de

За месяц до парламентских выборов в немецком городе Тетеров (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) разгорелся скандал. Как сообщает издание Nordkurier, в нескольких местах появились старые предвыборные плакаты, напечатанные во время предвыборной кампании 1949 года. На изображениях и территория Калининградской области, и часть современной Польши по-прежнему входят в состав Германии. При этом плакаты призывают голосовать за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

В самом ХДС причастность к распространению плакатов 72-летней давности отрицают.

- Плакаты вводят в заблуждение и должны быть удалены, потому что они не одобрены нами, - заявил районный менеджер ХДС Ханнес Деттманн.

Региональная ассоциация ХДС уже проинформировала о случившемся кандидатов и участковых избирательных комиссий и попросила уточнить, когда плакаты можно удалить.

Дело будет передано в прокуратуру Ростока. Комиссар госбезопасности сейчас проверяет, не появились ли подобные плакаты где-либо еще.

Напомним, что Калининградская область была образована в 1945 году после решения Потсдамской конференции с участием трех великих держав (СССР, США, Великобритании) о ликвидации Восточной Пруссии, северная часть которой после Второй мировой войны отошла Советскому Союзу. 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР», а 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, область - в Калининградскую.

Слухи о том, что регион могут вернуть Германии, были популярны среди калининградцев в 90-х. Во время первой прямой линии с президентом в декабре 2001 года этот вопрос даже напрямую задали Владимиру Путину. У главы государства спросили, не передадут ли область Германии «за долги», но президент заверил, что этого не произойдет.