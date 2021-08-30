Сестра погибшего в Калининграде вратаря: «Не стоит верить только в версию с запавшим языком»

Александр занимался футболом с 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Вратарь команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался вечером в субботу после столкновения с другим футболистом в матче любительской лиги с «Балтикой-М». Председатель Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис сообщил СМИ, что у 23-летнего голкипера «запал язык» и он задохнулся.

Сестра Александра Светлана Орлова рассказала «Комсомолке», что не верит в эту версию.

- Те, кто был рядом с Сашей в момент удара, мне говорят, что не стоит верить только в версию с запавшим языком, - сказала Светлана. – Говорят, что с языком у него все нормально было. Мне рассказывали, что Саше пытались разжать рот, вставляли зажигалку. Так он то ли руку кому-то прокусил, то ли зажигалку - с такой силой сопротивлялся, может, ему так больно было… Мне трудно сказать, почему все так произошло. Почему врачей не было рядом…

Александр Шишмарев родился в большой семье - был одним из шестерых детей.

- Саша за мной родился, - говорит Светлана. - Мы, конечно, близкие, родные. С 10 лет он занимался футболом. После армии он устроился в МЧС, служил пожарным в Советске. Встречался с девушкой, уже пять лет. Собирались пожениться, когда она завершит учебу. Ей год остался учиться. Детей очень любил. Помогал тренеру по регби на базе школы № 4 в Советске, работал с командой школьниц. Недавно мы собирались, и он с такой грустью сказал, что будет уходить из футбола. Его же в запасных все время держали. И он говорит, мол, что я все сижу и сижу, все равно не ставят. А в последнее время стали ставить на ворота. И вот такое случилось… То, что он любил, его и погубило. Он нагнулся за мячом, и в этот момент другой футболист, видимо, пытался выбить мяч, и удар ногой пришелся в область гортани, верхней части грудной клетки.

Светлана Орлова выражает благодарность всем, кто поддерживает их большую семью в связи с невосполнимой утратой:

- Власти Советска нам сказали, что помогут с организацией похорон, но у нас впереди еще девять дней, сорок дней… Мы будем признательны за любую помощь. Если есть возможность помочь материально, можно переводить средства по номеру моего телефона: +7-950-677-65-07 (Орлова Светлана Юрьевна), карта Сбербанка привязана к телефону.

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Судмедэксперты установили причину смерти

Уже после нашего разговора со Светланой появилась информация о том, что судебные эксперты установили причину смерти Александра Шишмарева. Как сообщает klops.ru, по данным судебно-медицинских экспертов, вратарь скончался от сердечной недостаточности, которая возникла в результате рефлекторной остановки сердца, вызванной ударом.

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